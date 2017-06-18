我國將在西藏墨脫布局觀測研究台站北京新浪網 (2017-06-18 15:01)
新華社拉薩６月１８日電（記者黃興）鑒於西藏墨脫縣在青藏高原生態系統的獨特地位，中國科學院將建設墨脫地球景觀與地球系統綜合觀測研究中心。這將進一步強化我國對藏東南地區生態系統的監測，為科學研究提供支撐，助力西藏構建國家生態安全屏障。
記者１８日從中科院青藏高原研究所獲悉，中科院墨脫站將在今年下半年開工，站址位於墨脫縣德興村。建成后，將有效彌補空間觀測的盲區，與中科院在納木錯、珠峰北坡、林芝魯朗、阿里日土、那曲雙湖等地建立的觀測研究站一道，從整體上認知和研究青藏高原。
中科院青藏高原研究所副所長朱立平研究員說，墨脫縣海拔落差極大，可達６０００米以上，自然垂直帶類型很多，生物多樣性極為豐富，在青藏高原整體生態系統中極為獨特。
基於獨特生態系統帶來的研究價值，科研人員將對墨脫地區植被、冰川、湖泊、大氣等進行觀測，對生物多樣性本底資源開展調查和監測，並研究各自然地帶對氣候變化的響應等問題。
據了解，墨脫縣位於西藏東南部，有「蓮花秘境」之稱，平均海拔僅有１２００米。２０１３年１０月，墨脫公路正式通車，結束了墨脫作為「全國唯一不通公路縣」的歷史。
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