人民幣強勢來襲

歐央行增持人民幣的決定，最早要追溯到1月20日。雖然這個決定早早做出，但一直沒有找到合適的機會。

在美聯儲加息之前，歐洲央行突然宣布：增持價值5億歐元的人民幣作為外匯儲備。這是歐洲央行首次持有人民幣外匯儲備。

在一份聲明中，歐洲央行表示，這意味著歐洲認可了人民幣越來越重要的國際貨幣角色，也反映出，中國作為歐元區最大的貿易夥伴之一，重要性正在不斷提升。

一般來說，外匯儲備是一國進行經濟調節、實現內外平衡的重要手段。在增持人民幣的同時，歐洲央行還表示為了保持外匯規模總體不變，拋售等值的美元資產。

那麼，歐洲央行選擇這個微妙時刻投資人民幣，究竟有何玄機？未來是否會有更多西方國家加入？

為什麼要買買買？

據英國《金融時報》報導，目前歐洲央行官方外匯儲備規模為680億歐元。按此估算，此次增持的人民幣外匯儲備資產佔比約為0.7%。

英國《金融時報》稱，雖然5億歐元對於歐洲央行680億歐元的外儲規模而言，數量很少，但這一舉動反映了歐洲對於中國作為全球經濟超級大國的接受度正不斷增加，同時也渴望與之建立更密切的關係。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明接受中新社國是直通車記者採訪時表示，歐洲央行買入人民幣主要是看中中國經濟持續且穩定的發展前景，同時離不開中歐經貿關係的日益緊密。

在中國人民大學重陽金融研究院首席研究員賈晉京看來，解讀之前需要了解一個重要背景。

2016年10月1日，人民幣正式加入特別提款權（SDR）。特別提款權並不是一項權力，而是一種國際儲備貨幣，俗稱「紙黃金」，其價值目前由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊組成的一籃子儲備貨幣決定。

賈晉京告訴國是直通車記者，自加入特別提款權，人民幣實際上就成為了5種最重要的國際儲備貨幣之一。因此，各國央行都需要增加人民幣的儲備量。

與美聯儲加息有關係嗎？

在美聯儲加息之前賣美元、買人民幣，不少人會將發生時間接近的兩者聯繫起來。那麼，它們之間究竟有無關聯？

在申萬宏源宏觀首席分析師李慧勇看來，歐洲央行買入人民幣與美聯儲加息無關，而與最近人民幣的強勢有著直接關係。

同樣抱此觀點的還有賈晉京。「美聯儲宣布加息之前，大家早就有共同的預期，各國金融機構包括央行在內都會進行相應的準備。而歐洲央行選擇人民幣是公開市場操作上的理性判斷，因為從國際金融市場來看，人民幣預期升值的可能性還是比較大。」

不過，在浙商銀行經濟分析師楊躍看來，歐洲央行增持與美聯儲加息存在一定的弱關係。

他表示，美聯儲進入加息通道形成強勢美元，會對全球金融市場以及其他主要國際貨幣格局產生較大影響。因此，高位波動的美元匯率會對各國行業管理美元外匯儲備資產帶來更多挑戰。

據了解，考慮到美元近年匯率波動幅度較大，擁有龐大美元外匯儲備資產的國家紛紛致力於外匯儲備多元化投資，將人民幣納入外匯儲備資產。

西方國家是否會跟進？

近年來，人民幣對外吸引力正在逐步增強。歐洲央行邁出第一步后，西方國家是否會增加人民幣的外匯儲備呢？

對此，白明表示：「我覺得會有一定的示範效應，因為歐洲央行的影響力、權威性還是比較強的，其他國家或許會跟進，傾向於配置人民幣。」

李慧勇也認為，正如英國作為西方大國第一個支持亞投行的建設一樣，歐洲央行增加人民幣外匯儲備也會使其他國家紛紛效仿。

在楊躍看來，歐洲央行增加人民幣外匯儲備是對人民幣加入特別提款權的肯定，將對推進人民幣國際化起到重要作用。作為全球最具影響力的央行，其行動也會產生擴散效應。

截至去年第四季度，人民幣外匯儲備達845.1億美元，約佔參與官方外匯儲備貨幣構成報告成員外儲資產的1.07%，這與中國大國地位極不匹配。

白明認為，要進一步提升人民幣在全球外匯儲備的佔比，前提是人民幣要穩定，穩定之後其佔比自然會增加。

不過，在賈晉京看來，沒有必要追求人民幣在國際上的外匯儲備增加，而要追求人民幣在國際上的信用。

「信用的提高來自於國際上人民幣的使用者，本質上來講還是應該讓人民幣更加穩健，更加適用於投資和貿易的需要。」

（來源：中國新聞網）