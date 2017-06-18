近日，國務院辦公廳發佈《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2017年版）》。此次修訂進一步放寬外商投資准入，是實施新一輪高水平對外開放的重要舉措。

2017年7月10日起新版「負面清單」正式實施，哪些領域外商投資更寬鬆？

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（來源：中國政府網）