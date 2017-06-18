？？？？生態文明試驗區貴陽國際研討會 周燕玲 攝

中新網貴陽6月18日電 (周燕玲)如何讓政府綠色採購「綠」起來？近60位來自韓國、挪威、比利時等負責政府採購事務的代表，在貴陽生態國際研討會期間就此問題展開深入交流。

政府綠色採購(GPP，也稱「綠色公共採購」)是在政府採購中著意選擇那些符合環境標準的產品和服務。2008年至2015年期間，中國環境標誌產品政府採購總規模已達7154.5億元，所佔政府採購同類產品比重持續提升。

宜可城地方可持續發展協會秘書長吉諾·范比金介紹，目前政府公共採購佔到了大部分國家GDP的10%到25%，這種巨大的採購力對市場產生了很大影響，同時對供應鏈也產生非常大的影響。

如何讓政府綠色採購「綠」起來？挪威奧斯陸市的卡特佳卡迪科娃認為，須可持續發展政府綠色採購，同時制定目標。

卡特佳卡迪科娃介紹，為了實現可持續發展的目標，奧斯陸市有一個氣侯的能源戰略，和實現這些目標相匹配的氣侯預算，以此在採取的措施方式上有預算來實現設定的目標，並制定有關採購的法律來監管。

韓國水原市政府環保局相關負責人崔敏煜說，政府綠色採購「綠」起來須提高負責人的責任意識。崔敏煜介紹，此前韓國在綠色政府採購的業績增長不如人意，為推動綠色政府採購的業績，提高綠色購買中相應負責人的責任意識，把相關機構的負責人聚集在一起簽訂了承諾書。

「致力於環保發展，就一定要有承諾。」崔敏煜說，因為民眾和商業界不希望使用這些環保產品，在他們看來成本太高，如果有承諾的話發展就會順理成章。

在貴陽市財政局總經濟師韓梅看來，綠色政府採購不僅要採購綠色的產品和服務，同時採購方式也要確保綠色。實現綠色產品採購的電子化評標，是促進綠色政府採購與綠色企業發展的雙路徑和可持續發展。

韓梅以貴陽市舉例說，該市在採購環節上融入互聯網+政府採購的新概念，對30萬以下金額的常規辦公用品均實現淘寶化的電子採購，網路化全過程足不出戶就可完成。同時還將政府採購數據納入大數據中心的採購範圍，條件成熟時可對綠色政府採購數據情況進行分析。(完)