（中央社記者潘智義台北18日電）遛狗不稀奇，遛貓才厲害，但台灣動物醫院院長謝庭智表示，遛狗放開繩子，狗還會回來，貓放了就可能一去不回，遛貓帶到愛貓人開的咖啡店，會比牽到戶外遛要安全。



謝庭智解釋，遛貓雖然可以牽到戶外，但繩子採用固定雙肩的類型，卻一定要穩固，否則牽到戶外，遇到狗狗衝過來就慘了，因為貓怕狗，就算主人在旁邊，說不定仍會掙脫繩子，趕快逃跑，主人要把貓找回來可就不容易了。



他說，若是從小養在家裡的貓，養成「王者風範」，很信任主人，也沒外出，一旦面對外面的環境可能會很敏感，稍有風吹草動，就可能不適應。



他直言，貓可以賴在家裡，足不出戶，對著主人撒嬌，但狗卻喜歡到戶外趴趴走，遛狗有其必要，遛貓就應採取變通方式，如選擇戶外遛貓，一定用繩子固定好，且不可放開，因為貓不是狗，放開繩子不保證會回來。



即便從小習慣「遛貓」的貓咪，甚至放出去還會懂得回家的貓咪，他提醒，一旦來到成貓階段，發情時仍不排除可能追隨「情人」，離家出走，到外面世界另築愛巢。



他建議，遛貓可以慢慢遛，貓不會像狗想主導行進方向，但遛狗就不同，狗是狼族後裔，有類似狼群移動習性，會想要主導方向，這時主人一定要積極主導方向，讓狗狗從小養成好習慣。



如果要遛貓，他認為，除了戶外，還可帶到動物餐廳，專門做貓生意的餐廳，主人和貓可以一起享用美食，也可帶到有養貓咪的咖啡店，讓自己的貓咪和別的貓咪們互動，但須留意，貓咪為了爭地盤，可能會打架，主人要適時阻止。



不過，他提到豹貓，這種山貓與家貓繁殖的後代，可以和主人一起散步，是少數適合「遛貓」的貓種。1060618