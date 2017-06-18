舊草嶺隧道文化遺址由觀光局等部門經歷多年努力，活化成為旅遊觀光使用的自行車道，2015年贏得WTTC國際明日旅遊目的地前三名，也成為永續旅遊規劃教材。（台灣永續旅行協會提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年6月18日