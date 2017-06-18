全球永續旅遊委員會（GSTC）的標準課程本週末在台灣舉辦，揭示永續不只環保，還結合保存地方文化，藉此振興地方經濟、融入市場經濟，福隆沙雕就是教材案例。（台灣永續旅行協會提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年6月18日