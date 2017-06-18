GSTC：綠色旅遊讓你玩中做環保（1）中央社 (2017-06-18 15:10)
全球永續旅遊委員會（GSTC）的標準課程本週末在台灣舉辦，揭示永續不只環保，還結合保存地方文化，藉此振興地方經濟、融入市場經濟，福隆沙雕就是教材案例。（台灣永續旅行協會提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年6月18日
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