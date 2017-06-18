衛生紙也有危險？毒物專家台灣師範大學化學系教授吳家誠提醒，衛生紙要選「100%原生紙漿」製造，不要選回收的紙漿，否則可能造成攝護腺肥大、禿頭與性功能喪失！最好同時選擇有FSC環保林木標章產品。中央社記者韓婷婷攝 106年6月18日