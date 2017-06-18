吳光宜接任北美洲台商聯合總會長中央社 (2017-06-18 14:30)
北美洲台灣商會聯合總會第29屆年會在新澤西州舉行年會，選出新任總會長，由休士頓僑領吳光宜（右1）接替彭良治（左1），僑委會委員長吳新興（左2）監交。中央社記者黃兆平新澤西州攝 106年6月18日
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