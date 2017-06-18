（中央社記者楊淑閔台北18日電）你以為永續只有生態環保、無法生存嗎？全球永續旅遊委員會（GSTC）的標準課程本週末在台灣舉辦，揭示永續不只環保，還要結合保存地方文化，藉此振興地方經濟，融入市場經濟。



去年9月28日，東北角暨宜蘭海岸國家風景管理區（包含舊草嶺自行車隧道）、阿美族部落花蓮吉哈拉艾，雙雙榮列「2016全球百大綠色旅遊地」，這樁美事還在發效中。



2017年是「國際永續旅遊年」，全球永續旅遊委員會（GSTC）6月16到18日並與台灣交通部觀光局合作，在東北角暨宜蘭海岸國家風景管理區舉辦全球永續旅遊準則訓練課程，揭示永續旅遊產業的完整運作觀念。



而全球永續旅遊委員會（GSTC），是由國際旅遊組織龍頭聯合國環境規劃署（UNEP）、聯合國基金會（United Nations Foundation）、聯合國世界旅遊組織（UNWTO）與雨林聯盟（Rainforest Alliance）所組成，交通部觀光局已加入GSTC，成為會員。



協助阿美族部落花蓮吉哈拉艾成為國際百大綠色旅遊地之一的台灣永續旅行協會理事長陳盈潔應邀授課，她說，與會學員約有30多人，多數是推動台灣旅遊產業部門的人，與會者回饋指出，原來以為永續就是環保、生態，原來不只這樣，還要結合地方文化的保存，發展成為社區或地方經濟，並要推廣到大眾旅遊。



環球生態旅遊培訓中心總監Steven說，基於永續旅遊包含生態環境、文化與社區特色三大要素，課程內容也規劃三條在地友善遊程，「舊草嶺自行車隧道」、「卯澳漁村文化保育參訪」與「社區海洋保護與海洋藝術創作」，透過社區居民說故事、在地特色活動與餐食，認識不同面向的福隆，以此產業發展回饋在地居民的經濟發展、文化深根。



陳盈潔也回饋學員，政府的資源與其用於補助小旅行，反而可能限縮旅遊價格商機，更應該用於幫助地方發展、強化軟體與硬體實力面向上才是，例如補助地方的人上課強化推動永續旅遊產業的技能，或是採買推動綠色旅遊必須的日用品等。



她舉例，這次參與課程舉辦的福隆貝悅飯店就推出結合在地食材的福隆友善便當，配合主辦單位減少瓶裝水的使用，會議鼓勵不採用任何一次性塑膠餐具，也鼓勵所有與會人員自備水壺、牙刷、雨衣等用具，跟歐洲很多國家的民宿作法一樣。



而GSTC為全球制定永續旅遊準則的最高單位，為全球200多個綠色、生態永續相關的認證標章，提供統一的永續標準規範，在管理與行銷策略上整合「生態環境、古蹟遺址與住民福祉」，提供全球綠色旅遊市場一個行銷平台，並已有多國以「質量」取代「數量」為目標，提升旅遊的品質，達到旅遊地區的永續發展。1060618