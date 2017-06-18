央行理監事會22日召開 利率可望連4凍中央社 (2017-06-18 13:23)
（中央社記者邱柏勝台北18日電）美國升息後一週，央行將在22日召開今年第2季理監事會，市場預期，台灣經濟未明顯復甦，且國際金融市場不確定性因素仍多，因此重貼現率1.375%連4季維持不變的機率相當高。
美國聯準會上週召開公開市場委員會（FOMC），宣布升息1碼，並提出縮減資產負債表的計畫，下半年開始逐步回收金融海嘯時期所印的鈔票（QE），讓資產負債表（正常化）。
央行主管表示，美國年底縮表已在市場預期，但「大家關心的是縮表的規模有多大。」認為聯準會將會根據經濟情況進行調整，決定加速或減緩縮表規模，但應是「可預測的」，也會與市場溝通，「對市場的影響越小越好」。
而22日央行也將召開今年第2季理監事會，也是央行總裁彭淮南任期結束前倒數第3次召開理監事會。不過金融市場普遍認為利率「連4凍」機率高。銀行主管指出，國內經濟雖有復甦但速度放緩，仍需要寬鬆的貨幣政策提振經濟，且美國雖然今年以來已2次升息，但其他主要經濟體仍維持利率不變，預期央行將「以靜制動」，不會跟進美國升息。
觀察國內重要經濟指標，主計總處日前上修今年經濟成長率估值為2.05%，「保2」有望，但國發會景氣燈號、中經院公布的製造業採購經理人指數（PMI）等數據，皆呈現下滑態勢，顯見經濟復甦並未「一帆風順」，雖不可能再次降息，但仍未達到升息的時機。1060618
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