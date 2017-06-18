全台土石流紅色警戒 農委會全數解除中央社 (2017-06-18 13:10)
（中央社記者黃麗芸台北18日電）農委會今天中午公布土石流警戒預報，紅色警戒已全部解除，另外黃色警戒也降至136條，分布於台中市、南投縣和嘉義縣等3縣市，以及5鄉鎮和34村里。
受到西南氣流跟滯留鋒面的影響，中央氣象局今天持續發布豪雨特報，包括台中以南地區、苗栗山區、花蓮山區及南部山區有局部大雨或豪雨；北部地區、高屏平地、宜蘭地區、台東山區及澎湖、金門有局部大雨的機率。
行政院農委會今天上午共發布101條土石流紅色警戒、347條黃色警戒。
截至中午最新資料顯示，農委會已解除全部土石流紅色警戒；同時，調降黃色警戒為136條，分布於3縣、5鄉鎮、34村里。
農委會指出，黃色警戒區域分別為台中市和平區自由里、天輪里、博愛里、達觀里、南勢里、梨山里。
南投縣部份，則有仁愛鄉互助村、法治村、南豐村、春陽村、新生村、親愛村、精英村、萬豐村、發祥村，埔里鎮蜈蚣里、福興里；以及國姓鄉長豐村、大旗村、南港村、乾溝村、北港村、柑林村、長福村、長流村、大石村、福龜村。
另外，嘉義縣方面，包括有阿里山鄉樂野村、茶山村、來吉村、達邦村、山美村、里佳村及十字村等。
農委會提醒，若為紅色警戒地區，地方政府應依災害防救法規定，進行勸告或強制其撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府則要依法進行疏散避難勸告。1060618
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