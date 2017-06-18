豪雨災損 3水利設施搶修中NOWnews今日新聞 (2017-06-18 12:52)
全台豪雨不斷，經濟部應變小組統計全台積淹水災情，截至今（ 18 ）日早上 11 時止，積淹水災情總計 56 處皆已退水；在水利防護設施方面，台中市豐原區新庄子堤防、石苟排水上游於員東路員東國小處破損約 200 公尺都在搶修中。
今（ 18 ）日梅雨鋒面依舊強烈，中央氣象局稍早針對全台 21 縣市發布豪大雨特報，而經濟部統計這波鋒面所造成的災情，目前全台各區積淹水處都已退水；水利設施災情部分，第三河川局提報，台中市豐原區新庄子堤防右岸 100 公尺正搶修險中，此外，石苟排水（縣管區排水）上游於員東路員東國小處破損約 200 公尺，彰化縣府已進入搶修，因屬土堤構造，先打木椿再堆砂包，第四河川局隨時配合縣府提供協助。
而眉溪治理界點（本部溪）内，左岸災損護岸水利署已完成搶險，右岸（南豐村南興橋 16 鄰）災情，是南投縣政府前年完成的引道工程，第三河川局昨日獲報，即派員前往瞭解並通知縣府處理，經濟部應變中心今日再通報南投縣政府儘速辦理必要搶險工作，以確保居民安全。
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