（中央社記者黃麗芸台北18日電）中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，明日凌晨零時起調降各式汽柴油價格每公升新台幣0.2元、0.3元，是自去年11月下旬以來的油價新低點。



國內油價已連3週走跌，且柴油即將跌破20元關卡。



中油指出，本週國際油價受到石油輸出國組織（OPEC）產量回升，以及美國頁岩油產量續增影響，走勢疲弱。



19日起汽柴油每公升各調降新台幣0.2元、0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.8元、95無鉛汽油每公升24.3元、98無鉛汽油每公升26.3元、超級柴油每公升20.3元。



中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶46.43美元，較前週47.63美元下跌1.2美元，新台幣兌美元匯率貶值0.154元。1060618