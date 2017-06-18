（中央社台北18日電）中國人民大學國家發展與戰略研究院（人大國發院）發布「中國宏觀經濟分析與預測（2017年中期）—反彈、分化與週期轉換中的中國宏觀經濟」。報告預測，大陸今年GDP增速6.7%。



澎湃新聞報導，人大國發院研究員劉鳳良代表課題組解讀時表示，當前中國經濟的復甦動力來自於政策推動和國際週期的反彈，僅依靠出口帶動經濟週期似乎不太可能，「未來仍要堅持走改革的道路」。



然而到目前為止，經濟指標中名義價格的上升並沒有帶來實際GDP（國內生產毛額）的復甦。劉鳳良說，2016年以來中國經濟回暖進程中價格指標得到快速修復，但實際變量的增幅卻有限。



人大國發院報告進一步闡釋，當前中國經濟最主要的問題是短期大陸宏觀經濟傳導不暢和長期生產率下滑。



劉鳳良說，高槓桿率是宏觀經濟傳導不暢的主要原因。在長期高債務驅動的成長模式下，企業積累大量負債，面對貨幣收緊的政策背景，價格抬升提供的現金流很大部分用於還債、修復企業資產負債表，而不能用於新增投資。



劉鳳良說，由於當前阻礙宏觀經濟傳導的核心在於高槓桿，需要進一步透過金融有序去槓桿來降低經濟的總體槓桿率。過程中，需要防止競爭式監管放大監管要求，需要更多的協調。1060618