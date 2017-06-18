▲鴻海董事長郭台銘先前批評台灣行政效率不佳。（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海董事長郭台銘先前出席公開活動時，批評台灣行政效率不佳，如無必要不想回台投資，發言引起熱烈討論，在這敏感時機，總統府國策顧問何美玥率「 2017 台灣企業領袖訪美團」赴休士頓、舊金山考察美國投資環境，引發媒體批評，認為政府不但漠視有意投資台灣的企業，還帶企業集體到國外投資，彷彿暗示投資台灣已成多餘，直指這是造成國內經濟停滯的癥結；對此，經濟部回應，鼓勵企業在台投資是施政重點，而鼓勵及協助企業全球佈局及參與國際連結，則是提升企業及產業競爭力的重要策略之一。

經濟部工業局澄清，報導中指出政府漠視國內投資環境惡化，鼓勵國內企業赴美投資，實有誤解之處。鼓勵企業在台投資是政府最重要的施政重點，經濟部設有投資單一服務窗口協助外商或本國業者在台投資，並提供土地、人才、法規等協助，相當重視並積極改善台灣投資環境，讓業者可以持續根留台灣。

而鼓勵及協助企業全球佈局及參與國際連結，是提升我國企業及產業競爭力的重要策略，尤其台灣與美國長期存在產業分工關係，業者著眼美國市場、技術及人才並進行布局，助於強化其全球運籌能力，而過去台灣接單大陸生產並出口全世界的經營模式，也可以藉由川普降稅等政策，讓業者重新思考在美國建立生產基地，採行直接連接美國市場之布局策略。

經濟部工業局強調，藉由此次活動搭建，讓業者不必單打獨鬥，可以共同參考過去台灣業者布局美國之經驗，快速掌握投資所涉及的土地、勞動力等問題，對於後續市場掌握或技術評估都有助益，也為台美產業合作開啟更大空間，是善用美國政策，協助企業加強與美國產業連結的做法。