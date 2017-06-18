▲中油油價連續3周調降。（圖／NOWnews）

國際原油價格持續探底，中油油價連 3 周調降，自明（ 19 ）日凌晨起調降各式汽油價格每公升 0.2 元、各式柴油價格每公升 0.3 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 22.8 元、 95 無鉛汽油每公升 24.3 元、 98 無鉛汽油每公升 26.3 元、超級柴油每公升 20.3 元。

中油公司指出，本周國際油價受到石油輸出國組織（ OPEC ）產量回升與美國頁岩油產量續增的影響，呈現疲弱行情；本周調價指標 7D3B 周均價為每桶 46.43 美元，較前週 47.63 美元，下跌 1.2 美元，新台幣兌美元匯率貶值 0.154 元，國內油價依公式計算跌幅為 1.62％ ，汽、柴油每公升各調降 0.2 元、 0.3 元。