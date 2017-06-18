買衛生紙別選錯 回收紙漿恐含雙酚A（2）中央社 (2017-06-18 12:30)
衛生紙也有危險？毒物專家台灣師範大學化學系教授吳家誠提醒，衛生紙要選「100%原生紙漿」製造，不要「Mix」的紙漿，否則可能造成攝護腺肥大、禿頭與性功能喪失。中央社記者韓婷婷攝 106年6月18日
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