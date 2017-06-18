中新網6月18日電 綜合報導，英國警方17日宣布，在倫敦公寓大樓火災中「推定死亡」的人數增至58人，同時表示這一數字仍有可能增加。與此同時，英國民眾舉行抗議示威，要求政府儘快查明火災真相。

倫敦警察局局長昆迪稱，目前至少有58人下落不明並被推定為死亡，其中包含此前已被確認死亡的30人。他還說，目前對火災現場的搜尋工作仍在繼續，死亡人數可能繼續上升。

當天，倫敦消防局局長丹尼？科頓說：「我們一直竭力確定大樓失火當晚，到底有多少人裡頭，到此刻，我們還不知道他們是否安好。」

這棟建於1974年的公寓大樓，事發後被揭發沒有裝置噴水器或火警警報器，引起民眾質疑是否是因為當局的疏失才造成傷亡慘重。民眾也不滿事隔多日後，當局依然無法提供失蹤人數等具體信息。

數百名示威者在倫敦肯辛頓和切爾西市政廳外舉行抗議活動，要求政府儘快查明火災真相。

抗議人群也聚集在英首相特蕾莎·梅看望倖存者的大廳外。在唐寧街外也有抗議發生。特雷莎·梅曾到火災現場，卻只是同消防局長和救援人員對話，並未探視災民，結果被批不體恤災民。

被問及公眾的指責時，梅為政府的應對辯護。她說：「我現在的注意力絕對集中在為受影響的人提供幫助。」特雷莎·梅宣布將發出500萬英鎊的衣物、食物和緊急救援資金。她說：「政府與受難者同在。每位受影響的人都需要援助。這也是我想要極力提供的。」