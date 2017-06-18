哥倫比亞首都購物中心發生爆炸 已致3人死亡北京新浪網 (2017-06-18 09:17)
中新網6月18日電 據外媒報導，當地時間17日，哥倫比亞首都波哥大一個繁忙的購物中心發生強烈爆炸，已經導致至少3名女性死亡，多人受傷。
波哥大市長佩納洛薩在社交網站上表示，已經有3名女性在「炸彈」爆炸事件中死亡，另有一人傷勢嚴重。他將此次事件稱為「懦弱的恐怖主義爆炸事件」。
其中一名受害者被確認為23歲的法國女子，正在哥倫比亞進行為期6個月的志願工作。
報導稱，爆炸發生在中央安蒂諾商場二層的女性洗手間，這家商場位於波哥大旅遊區中心，是一家高檔購物中心，進入停車場的所有車輛都由嗅探犬檢查，安保人員遍布整座商場。
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