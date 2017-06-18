要不是天貓和京東的6·18年中電商大戰，很少有人意識到，2017年已經過去整整一半。3·15、6·18、雙11、雙12，這些以消費而命名的日子，已經成了日曆上的重要一頁，可見消費如何改變人們的生活，更可見電商的力量有多大。

對電商來說，今年的「6·18」是個特別的日子，一方面，這是京東首次實現盈利之後的第一次「年中大考」，也是馬雲在2016年10月提出「新電商」之後的第一次「年中大考」。為此，阿里和京東之間的明爭暗鬥異常激烈。

就當中國兩大電商平台打得不可開交時，在美國，電商巨頭亞馬遜和零售巨頭沃爾瑪也展開了一場殘酷的爭鬥！

亞馬遜137億美元大收購，超市集體大潰敗

當地時間6月16日，亞馬遜和全食超市（Whole Foods Market）宣布，雙方簽署了最終合作協議，包括凈負債在內，亞馬遜將以每股42美元全現金將其收購，較前一日全食超市收盤溢價27%，交易總額達到137億美元。

據彭博社報導，普遍認為，收購全食，標誌著亞馬遜在線上線下整合擴張方面邁出了巨大的一步。全食是美國最大天然食品零售商，在全有已有456家門店。此外，這家超市出售的是有機食物，主要面對中上層消費人群。全食超市的營收中，有三分之二都是生鮮水果、蔬菜和肉食，而在大部分超市，生鮮食品收入只佔25%。

在收購了全食之後，彭博社表示，亞馬遜終於佔領了消費者的冰箱。截至目前，亞馬遜用Prime會員體系填滿了消費者的網購購物車，用Echo音響和Prime視頻服務佔領人們的客廳，用Kindle電子書佔領了書房，通過收購Zappos佔領了衣櫃。

亞馬遜收購美國最大食品超市全食，引發美國零售業的一場大地震。

16日美股開盤后，全食超市的實體店競爭對手——美國三大零售巨頭沃爾瑪、克羅格（Kroger）和塔吉特（Target）的股價集體重挫。盤中沃爾瑪股價一度跌近7%，克羅格跌近16%至三年來新低，塔吉特跌約12%。

亞馬遜和全食超市股價急劇拉升。全食超市收漲逾29%，創2009年以來最大單日漲幅；亞馬遜盤中漲逾3%，收漲2.4%，市值一天增加了110億美元。

據路透社統計，周五一天，所有上市的超市、食品製造商、支付商、購物商場股票一共跌去了350億美元市值。早在今年1月，亞馬遜市值就超過了包括沃爾瑪在內的美國八大零售商市值總和，而亞馬遜目前市值已經高達4721億美元，是沃爾瑪市值（2280億美元）的兩倍多。

亞馬遜花掉絕大部分現金

值得注意的是，亞馬遜這次收購所花掉的137億美元全部是現金，而截至今年3月，亞馬遜賬目上的現金和現金等價物只有215億美元。而且，全食銷售收入已經連續7個季度下降了。也正因為此，標普表示，可能會下調亞馬遜股票的AA評級。

為什麼亞馬遜敢花這麼多現金收購這家連鎖超市呢？有分析人士稱，亞馬遜可能會將自己的無現金超市Amazon Go技術運用到所有全食超市門店，節約人工成本，使消費品價格下降，提升購物體驗。這樣一來，等待著其他傳統超市的命運，就是死亡。但是，亞馬遜發言人表示，目前還沒有該計劃。可是，儘管傳統零售商的客戶可能不會馬上就投靠亞馬遜，但是就像過去的書店一樣，他們的好日子可能也不多了。

目光回到中國，其實在去年10月馬雲提出「新零售」概念時，亞馬遜幾乎同時發佈了無現金無櫃檯的Amazon Go概念便利店。但CNBC分析稱，亞馬遜這次收購全食超市，是「偷師」阿里巴巴。

投行伯恩斯坦分析師布魯諾·蒙特尼（Bruno Monteyne）表示，阿里沒有收購一家零售商，但它已經入股了多家連鎖超市和購物商城——三江購物、聯華超市、銀泰、蘇寧。儘管阿里引以為傲的主要是為當地企業提供物流生態系統，但是它已經與全球大型生鮮食品店和食品配送企業達成了深度合作。

對於阿里巴巴來說，聯華超市遍布全國的3000多家門店有望率先開展新零售布局和改造，以滿足消費者全時段、全客、多場景的消費需求。聯華超市半數以上門店位於上海地區，市場認為，其在一線城市的線下優勢或是阿里入股的主要原因。

和阿里巴巴一樣，京東方面也在線下布局，據經濟參考報報導，今年「618」將有超過1700家的京東幫服務店、近5000家京東家電專賣店，以及新開設的京東京選空間體驗店和京東母嬰體驗店的聯合行動，有望帶動全國超過三萬家中小門店參與「618」，並通過線上和線下的互相融合實現消費升級。

同樣的道理也適用於亞馬遜：他們需要更多實體商店在主要城市進行高效的生鮮食品配送，這給其他生鮮食品商留下了兩個選擇：1、設法成為下一個被亞馬遜收購的連鎖店；2、繼續在當地生存下去，成為取代亞馬遜的商店。

亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯在聲明中稱：「收購全食超市將能夠讓亞馬遜提供最優質的有機和天然食品。」

未來實體店會怎麼樣

阿里巴巴入股多家連鎖商場，亞馬遜收購全食，都是電商平台主動向線下布局。有分析師認為，電商走向線下是看到了電商的局限性，因為消費者需要更快的物流，更多的商品。尤其對於生鮮這類商品，當天送達至關重要，因此，電商平台必須在各大城市都有自己的貨源和倉儲，同時又要配備相應的物流。

從貨源和倉儲來看，沃爾瑪這樣的全球性連鎖超市是有優勢的，因此，它也積極布局線上。例如，2016年，沃爾瑪斥資33億美元收購電商平台Jet.com就被視為向亞馬遜發起的挑戰。就在16日亞馬遜宣布收購全食之後，沃爾瑪也宣布擬斥資3.1億美元全現金收購男裝電商網站Bonobos。但是，與亞馬遜收購全食相比，沃爾瑪當時的收購對對手的殺傷力並不大。比如，在沃爾瑪宣布收購Jet.Com當天，亞馬遜的股價並沒有發生波動。

而回顧亞馬遜的擴張，每一個大動作都產生了巨大的殺傷力。

書店

成立之初，亞馬遜是一家網路書店，如今已經成長為一個龐大的電子商務平台。當亞馬遜於1997年開業時，在美國，連鎖書店Barnes&Nobles和Borders是美國圖書的主要銷售渠道。

而隨著消費者開始習慣從網上買書後，實體書店的份額被不斷蠶食。2007年，亞馬遜推出電紙書Kindle，該設備讓讀者可以在網上買書並進行閱讀。

Kindle推出兩年後，銷量大漲，這幫助推升了亞馬遜的股價。而連鎖書店Borders的命運就較為悲慘，該公司於2011年宣布破產。

而另一家連鎖書店Barnes&Noble的銷量在2013年開始疲軟，當年收入下滑4%。從2012~2015年，該公司收入下滑超15%。

電器零售店

亞馬遜進軍電器零售行業后，行業巨頭Radio Shack和Circuit City也被取而代之。

Radio Shack於2015年2月申請破產。該公司於本月宣布，將關閉1000多家門店，只留下72家門店開業。

Circuit City Stores曾經是美國第二大電器零售商。該公司於2008年11月申請破產。該品牌最終被出售給了另一家公司。

百思買（Best Buy）可能是唯一一家頂住了亞馬遜競爭的電器商店。百思買的股價在5月創下歷史新高。該公司將精力集中於在線銷售，並提供了很棒的店內消費體驗。

零售

亞馬遜還進軍了零售業，並且勢不可擋。目前，實體零售店客流量正在放緩。更少的購物者意味著更疲軟的銷售額，這在百貨公司的財報中非常明顯。

隨著亞馬遜的擴張，百貨巨頭已經關閉了部分商店並裁員。其中，最典型的是梅西百貨（Macy『s）。梅西百貨是美國最大的服裝零售店。在假期購物季節令人失望的業績后（同店銷售額下滑2.1%），該公司宣布關閉商店並裁員，可比銷售額下降2.1%。

此外，本周童裝零售店Gymboree申請了破產，分析師預計更多的公司將迎來同樣的命運。