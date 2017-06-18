原標題：失聯北大女碩士家人抵美 華裔「神探」將參與調查

來源：海外網

海外網6月18日電 北京大學研究生畢業的章瑩穎，現為伊利諾伊大學厄巴納香檳分校的學生，於當地時6月9日中午離開學校去一北公寓簽約時失去聯繫，截至目前失聯已超過8天。當地時間17日上午，苦受尋女煎熬的章瑩穎家人終於飛抵美國。

據美國僑報網6月17日報導，當地時間17日（周六）上午約10點左右，章瑩穎的父親章榮高一行乘美聯航航班飛抵芝加哥，中國駐芝加哥總領館余鵬副總領事、僑務組、教育組一行三人在艙門迎接后一起前往伊利諾伊州大學香檳分校（UIUC）。

來美前，章瑩穎家人於14日首次對媒體發聲，發來一封由章榮高口述、瑩穎小姨代筆的書面材料。

在書面材料中，章榮高稱，女兒失蹤這些天內心十分煎熬，每時每刻都在期望瑩穎能平安歸來，並以最誠摯的謝意感謝大家（在尋找瑩穎過程中）的努力。他介紹，事情發生之後，他們一直和女兒在美國的老師、同學以及芝加哥大使館（領事館）保持緊密聯繫，「他們一直及時告知我們情況」。

另有消息稱，著名華裔「神探」、刑偵專家李昌鈺博士將參與有關工作。

據海外網了解，美籍華人李昌鈺（Henry Chang-Yu Lee），是著名的刑事鑒識專家，1938年出生於江蘇如皋。他鑒識過幾個全球重大的案件，如肯尼迪總統被殺案、尼克鬆「水門事件」、柯林頓桃色案、「911事件」、美國橄欖球明星辛普森殺妻案等。

據海外網此前報導，白宮網站上尋找章瑩穎的請願已獲超過4萬人簽名。

伊利諾伊大學警方官員表示，已經通過車輛登記記錄找到一些與監控視頻中型號一致的車輛名單，他們正繼續與這些車主對話，對其進行逐一排查。

根據此前警方公佈影像畫面顯示，章瑩穎頭戴一頂深灰色印有白色字樣的棒球帽，留著齊肩長度的棕色頭髮，並戴有眼鏡。她身著白色淺粉色相間的法蘭絨長袖襯衫，以及牛仔褲和白色運動鞋。同時，她身背一個海軍藍色的背包。

FBI呼籲，若任何人有任何有關本案的信息，可撥打（217）522-9675聯繫FBI斯普林菲爾德（伊利諾伊州首府）當地辦公室或聯繫任何你所在地的FBI分部及使領館。本事件負責警官：Sergeant Bradley 聯繫電話：217-333-1216。（綜編/海外網 吳瀟）