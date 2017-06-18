原標題：荒唐！泰國殺人女犯成網紅

上個月，泰國發生了一起血腥的兇殺碎屍案，在酒吧工作的兇手比麗雅努將自己的女同事殺害后腰斬分屍，掩埋在樹林中。她在殺人後完全沒有悔意，還若無其事出門買名牌。更離譜的是，由於外貌姣好，她竟然受到許多人追捧，成了網紅！這一反常現象讓泰國教育界憂心忡忡，認為不良的價值觀已給青少年帶來了不良影響。

驚人

血案

酒吧女被人殺害腰斬

案件發生在上個月底。5月25日，泰國孔敬府考順剛縣警局接到報警稱，一位農夫在樹林中發現一具被人殘忍分屍的屍體。

報導稱，有村民經過馬路旁一片森林時聞到一股惡臭，循臭味在距離路邊約3米處發現一處被3塊鋅布覆蓋著的地面，有被挖掘過的痕迹，村民揭開鋅布，把土攤開后發現兩個黑色塑料桶中各裝著一個黑色塑膠袋，分別埋在相距不遠的坑中，村民打開塑膠袋一看，竟是被一分為二的屍體，便馬上報警。

警方和法醫趕到現場后發現是一名女性屍體，軀幹從肋骨處被類似鋸子的利器切割成上下兩段，左臂從肘關節處被切斷，面部清淤臃腫，死者上身有兩處紋身，確認現場后屍體被送往法醫處。警方推斷，嫌疑人為多人，在別處行兇後才把屍體丟棄在此。警方根據紋身最終確定了死者的身份：23歲酒吧女招待克林珠。

受害人結婚剛剛三個月

根據親屬的指認，死者名叫維利薩拉·克林珠，猜那府人，在孔敬府工作，剛結婚3個多月。她的丈夫從事建築承包工作，工作地點不穩定。她和丈夫商量后決定自己在孔敬府工作，後來倍感寂寞的克林珠又交了一位女情人，此事丈夫也知情，但覺得第三者也是女性所以沒放在心上。

克林珠失蹤到遇害期間，其銀行賬戶發現多次轉賬記錄（包括匯出和匯入），警方調查到的一段監控錄像顯示，5月23日00：59時，克林珠乘坐摩托車到某便利店門口的ATM取錢又走進店內，出來后搭乘摩托車離開。

高度曝光

引發社交媒體廣泛關注

這一慘案轟動泰國，警方立即進行了調查，先後排除了克林珠丈夫與同性情人的嫌疑后，逮捕了有重大作案嫌疑的比麗雅努。

比麗雅努和克林珠曾同是酒吧的女招待，但兩人長期交惡。比麗雅努的男友因為販毒被抓並坐了牢，她一直懷疑是克林珠向警方告的密，所以決定找朋友協助「教訓」一下克林珠。

案情的複雜引起了泰國媒體尤其是社交媒體的廣泛關注，警方逮捕比麗雅努后召開新聞發佈會時，出席的媒體人數甚至超過了2015年曼谷四面佛爆炸案的記者會。只是，高曝光度最後卻導致了讓人意外的結果。

報復殺人

糾集同夥「教訓」受害人

據主犯比麗雅努供認，她與死者結怨於一年前，兩人因毒品及個人債務問題產生矛盾，已有一年多沒見過面。事發當天約其相見只為解決私人問題。比麗雅努稱，本來只是想給死者一個教訓，沒想到致其死亡。

比麗雅努的姐姐向警方稱，妹妹在殺人之後曾打電話給自己說，她糾集了一幫朋友，本來只是想報復克林珠，讓她受點皮肉之苦。可是克林珠不但反擊，還威脅說，如果她不被打死，那比麗雅努就一定會死。受到威脅后，比麗雅努才動了殺機。

警方先後鎖定了五名嫌犯，其中比麗雅努和兩名女性同夥逃到了緬甸。在寮國被捕的嫌犯韋森交待稱，5月23日，他和其他三名女性把受害人誘騙到一輛租來的車裡，想教訓她一頓。在車裡，只有比麗雅努一個人毆打克林珠，後來也是在車上把她勒死了。

幾個人隨後把車開到了孔敬的一處旅遊景點，租了一間房，併購買了塑膠袋、鋸子等。在租來的房間里，比麗雅努用鋸子把受害人鋸成了兩半，各裝進了塑膠袋裡。之後，他們開車到60公裡外的一處樹林里將其掩埋。