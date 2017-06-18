？？美國總統唐納德·特朗普16日宣布，撤銷上一屆政府與古巴間達成的「完全不公平」協議。這也是特朗普繼醫改、氣候政策之後，再度否認前總統貝拉克·奧巴馬的政治遺產。

？？特朗普宣布調整對古政策

？？特朗普說：「我要撤銷上一屆政府與古巴間簽署的純單方面協議，立即生效。」美方將繼續執行對古巴的經濟、金融封鎖和貿易禁運政策，禁止美國企業與古巴軍方控制的企業進行生意往來，同時收緊對美國公民前往古巴旅遊的限制。

？？2014年12月17日，時任美國總統奧巴馬和古巴領導人勞爾·卡斯特羅宣布啟動兩國關係正常化進程。2015年7月，兩國正式恢復外交關係。特朗普此次收緊對古巴政策后，外交關係不會受到影響，兩國重開的大使館不會關閉。

？？另外，由於美國商界和部分共和黨人士反對美古關係徹底「停擺」，特朗普對古政策調整之餘，也保留下部分奧巴馬時期舉措。

？？比如，美古間不久前恢復的商業直航和游輪服務將不會中斷。與這一立場相應，特朗普禁止美國企業與古巴軍方控制的企業做生意的同時，對航空公司和游輪企業「開了綠燈」。古巴軍方集團下屬企業涉及古巴多個行業，特朗普稱，禁止美國企業與其做生意，是不想讓美元資助古巴軍方。

？？奧巴馬政府捨棄的「干腳濕腳」政策也將不會被特朗普重啟。「干腳濕腳」政策自1995年開始施行，規定美方不得接收在海上被美方攔截的古巴偷渡者，但接收成功踏上美國領土的古巴人。「干腳濕腳」政策一直是美古關係正常化的一大障礙，被古巴指責為鼓勵非法移民。奧巴馬廢除上述政策后，任何試圖非法進入美國境內且不符合人道主義救援條件的古巴人將同其他國家的公民一樣被遣返。

？？奧巴馬政府還取消了美國人攜帶入境、用於個人使用的朗姆酒和雪茄數量限制，對此特朗普也無意重啟。

？？古巴：兩國關係的倒退

？？此次對古政策調整是特朗普繼醫改、氣候政策之後，再度否認奧巴馬政治遺產。

？？新政公佈后，在美國國內、古巴、委內瑞拉等國引發爭議。

？？美國多位共和黨人士對新政進行公開指責。堪薩斯州參議員傑里·莫蘭認為，新政將損害該州農民和農場主的利益，阻礙他們將美國產品和服務出口至古巴。

？？古巴政府發表聲明說，新政是古美關係的「倒退」。聲明還強調，任何希望通過外部壓力改變古巴政治、經濟和社會制度的企圖註定失敗。

？？古巴《起義青年報》對美國單方面宣布對古新政表示「遺憾和不滿」，認為此舉影響兩國關係正常化進程。古巴共產黨中央機關報《格拉瑪報》也發文質疑特朗普調整對古政策背後的動機。

？？據新華社