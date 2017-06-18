美驅逐艦與商船相撞北京新浪網 (2017-06-18 02:56)
？？這是6月17日在日本下田市附近海域拍攝的遭受撞擊的美海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦。
？？美國海軍說，美海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦日本當地時間17日凌晨2時30分左右在日本附近水域與一艘商船相撞。 新華社/路透
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