？？這是6月17日在日本下田市附近海域拍攝的遭受撞擊的美海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦。

？？美國海軍說，美海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦日本當地時間17日凌晨2時30分左右在日本附近水域與一艘商船相撞。 新華社/路透