？？德國前總理赫爾穆特·科爾16日在其位於德國西南部城市路德維希港的家中去世，享年87歲。這位見證兩德統一和歐元誕生的德國總理是戰後德國最偉大的政治家之一。

？？現任德國總理默克爾也是在科爾的提攜下進入政界的。雖然現在她被外界稱為「鐵娘子」，但當年在身材高大的科爾口中卻是「我的小姑娘」。

？？說起科爾一生最大的功績，無疑就是實現了東西兩德的統一。正因如此，他被德國人稱為「統一總理」。

？？德國的分裂是二戰的產物，戰後歷屆聯邦德國政府都希望與民主德國實現統一。科爾能在其任上完成這一歷史使命，一方面是趕上了「柏林牆」倒塌的歷史機遇，另一方面也與他個人高超的政治能力密不可分。

？？出任總理后，科爾在對東德政策上並不囿於黨派之見，全面繼承前任社民黨政府的政策，大力加強兩德間的經濟、文化和人文交流，同時推動兩德高層會晤。這些做法增強了兩德民眾間的民族感情，為統一打下良好基礎。

？？1989年11月，象徵德國分裂的「柏林牆」倒塌。科爾抓住這一千載難逢的機遇，發表了關於德國統一的「十點計劃」，提出實現兩德統一的具體步驟。這一舉措將兩德統一的構想帶入實際操作階段。

？？為了給兩德統一去除外部阻力，科爾政府與蘇聯方面進行了多次接觸。1990年7月，科爾訪問蘇聯，與蘇方就德國統一后的軍事、政治等問題達成「很大程度的相互理解」，為兩德統一鋪平了道路。

？？1990年10月3日，兩德宣告統一。據新華社