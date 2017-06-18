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據新華社電 德國前總理赫爾穆特·科爾16日去世，享年87歲。

德國媒體援引科爾的律師的話報導說，科爾當天上午在其位於德國西南部城市路德維希港的家中去世。

科爾去世的消息傳出后，科爾所在的基民盟16日立刻在推特上說，「我們在悲痛之中」。美國前總統老布希也表示緬懷，他說，科爾是戰後歐洲最偉大的領導人之一，「是自由的真朋友」。歐盟委員會主席容克表示，科爾是歐洲的精髓，他將被人們深深地懷念。

科爾1930年4月出生於萊茵河畔的路德維希港，1982年至1998年任德國總理。他在任內實現了東西德統一，因而有著「統一總理」之稱。在任期間，科爾還力推歐洲貨幣一體化進程，被認為是二十世紀後期最有影響力的歐洲領導人之一。科爾卸任后也曾陷入收受政治獻金和秘密交易醜聞，一度引發名譽危機。科爾一手扶持默克爾成為德國總理，默克爾一度被稱作「科爾的小姑娘」。