德國前總理科爾去世 被譽為「統一總理」北京新浪網 (2017-06-18 02:10)
？？？？
據新華社電 德國前總理赫爾穆特·科爾16日去世，享年87歲。
德國媒體援引科爾的律師的話報導說，科爾當天上午在其位於德國西南部城市路德維希港的家中去世。
科爾去世的消息傳出后，科爾所在的基民盟16日立刻在推特上說，「我們在悲痛之中」。美國前總統老布希也表示緬懷，他說，科爾是戰後歐洲最偉大的領導人之一，「是自由的真朋友」。歐盟委員會主席容克表示，科爾是歐洲的精髓，他將被人們深深地懷念。
科爾1930年4月出生於萊茵河畔的路德維希港，1982年至1998年任德國總理。他在任內實現了東西德統一，因而有著「統一總理」之稱。在任期間，科爾還力推歐洲貨幣一體化進程，被認為是二十世紀後期最有影響力的歐洲領導人之一。科爾卸任后也曾陷入收受政治獻金和秘密交易醜聞，一度引發名譽危機。科爾一手扶持默克爾成為德國總理，默克爾一度被稱作「科爾的小姑娘」。
關鍵字：
上一則：對抗年齡歧視這家企業只招老人
下一則：簡訊慫恿男友自殺女子被判過失殺人
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
泰男中獎3千萬休妻棄子 2年後慚愧將財產全給兒子【Kairos 風向新聞】
卡式台胞證年底上路 兩岸統一編碼【KNOWING新聞】
挖到祖母綠岩男子怕被搶 藏放地不停換【中央社】
男子發現價值20億寶石 怕被搶 生活在恐懼之中【北京新浪網】
NASA準備探訪天王星和海王星 正開展預研工作【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》