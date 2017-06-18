休完產假回來公司卻解散了北京新浪網 (2017-06-18 02:10)
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長沙的肖女士在一家上海公司的長沙分站工作。近日，休完產假的她發現自己已被移出公司群，且未收到5月工資。6月15日，該公司工作人員稱，肖女士的問題可通過法律程序解決。
肖女士介紹，去年1月，她和上海悅會信息科技有限公司簽訂勞動合同，期限是2016年1月至2019年1月，試用期6個月。去年6月，肖女士發現自己懷孕，便申請休產假。休假后不久，肖女士從同事處得知，長沙分站已解散。今年6月12日，肖女士聯繫上海總公司一人事負責人詢問工作安排，卻沒有得到回應。隨後，發現自己被移出工作群，打卡記錄和工作郵箱均被刪除，而5月工資仍未發放。
上海悅會信息科技有限公司一工作人員表示，對於肖女士反映的情況，建議走法律程序解決。據《瀟湘晨報》
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