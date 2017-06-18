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一張鄭州市中等職業學校的試卷連日來引發熱議，這張試卷選擇題的前三道源於同一個內容：「世界上第一條地下鐵道1863年在英國倫敦建成通車」，區別只是摳了不同的位置作為選擇題的選項。試題公佈到網上后立刻被冠上「雷人試題」的稱呼。

記者從鄭州市教育局了解到，這張試卷是今年鄭州市職業學校（城軌專業）學業水平測試命題，涉及5所學校的2015級、2016級城軌專業學生。相關負責人表示，出現這樣的情況是命題老師責任心不強、市職業技術教育教研室審核把關不嚴導致的，表示當地已著手對此問題進行調查，將對相關責任人進行處理。

三道選擇題幾乎一樣

記者注意到，這份熱傳的試卷照片中顯示，試卷抬頭標有「鄭州市中等職業學校2017年度學業水平測試」字樣，考試科目是《城市軌道交通概論》，試卷分值100分，答題限時90分鐘。

熱傳的試卷照片中，「單選題」部分的前三道題，就是被稱為「雷人試題」的題目。

第一題的題干為：世界上第一條地下鐵道1863年在（）建成通車。選項部分為：A.中國；B.英國；C.美國；D.韓國。

第二題題干為：世界上第一條地下鐵道（）年在英國倫敦建成通車。

之後第三道題則是：世界上第一條地下鐵道1863年在（）建成通車。

學生戲稱「送分題」

16日下午，記者聯繫到河南鄭州市數家中等職業學校的學生。多名「軌道交通」專業的學生證實：這三道題的確出現在本次考試的試卷上。考試在6月14日舉行，是（鄭州市）全市中等職業學校統考。

記者檢索發現，今年5月9日，鄭州市教育局網站上曾發佈「鄭州市職業技術教育教研室關於組織2016-2017學年下學期中等職業學校學生學業水平測試工作的通知」。通知內容稱，將於2017年6月組織鄭州市中等職業學校學生學業水平測試工作，測試時間為2017年6月13日至14日，且13日考語、數、外三門，14日考專業課一和專業課二。

該通知的「（專業）測試科目安排」附件內容顯示：「軌道交通」專業，需要考「軌道交通概論」和「城市軌道交通運營安全管理」兩門。

鄭州市城軌交通中等專業學校的一名學生對記者表示：「沒想到老師說的送分題真的是『送分』，智商沒毛病的都能做出來。」

16日晚，就「雷人試題」一事，鄭州市教育局相關負責人對北青報記者表示，鄭州市教育局將根據調查結果，依規依紀對相關責任人進行嚴肅處理。

據《北京青年報》