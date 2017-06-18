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美國海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦日本當地時間17日凌晨2時30分左右在日本附近水域與一艘掛有菲律賓國旗的貨船相撞。日本海上保安廳說，目前這起事故已造成至少3名美軍船員受傷，另有7人下落不明。

驅逐艦右側大幅受損

美國海軍第七艦隊在一份聲明中說，事故發生在日本橫須賀市西南56海里的水域。當時，「菲茨傑拉德」號驅逐艦正在返回駐地神奈川縣橫須賀港途中。路透社評論，船隻相撞事件在這一水域較為罕見。

聲明還寫道，日本方面已派出直升機搭載一名受傷美軍船員前往位於橫須賀的美國海軍醫院。美軍當天晚些時候說，這名傷者是「菲茨傑拉德」號驅逐艦的指揮官布賴斯·本森，目前身體情況穩定。

此外，另有兩名美軍士兵被送往醫院救治，他們有擦傷和撕裂傷，身體其他部位的情況正在檢查中。

根據美軍聲明中的說法，「菲茨傑拉德」號驅逐艦艦體右側吃水線上下受損。目前，美軍方面正在進一步確認艦體整體受損和所有人員的情況。「菲茨傑拉德」號以自身動力前行，但推進力有限。

現場照片顯示，「菲茨傑拉德」號驅逐艦右側大幅受損，船體部分進水，不過並無沉沒風險。美國國防部一名官員接受法新社記者採訪時透露，船員們正在進水區域排水。

美軍同時表示，已派遣「杜威」號驅逐艦和兩艘海軍拖船前往事發水域提供幫助。

「正在搜救失蹤人員」

日本海上保安廳發言人表示，日方已派出5艘艦船、兩架飛機和一支經過專業訓練的救援隊前往事發區域。

這名發言人同時證實，從美軍方面獲得的消息顯示，7名船員下落不明。「目前，我們正在搜救失蹤人員。」

據日本廣播協會報導，美國海軍「菲茨傑拉德」號驅逐艦全長154米，滿載排水量為8000噸。與其相撞的菲律賓籍貨船全長222.6米，滿載排水量為2.9萬噸。

這艘貨船雖然掛有菲律賓國旗，但屬於日本郵船公司。該公司方面介紹，這艘貨船16日下午從日本名古屋港口出發，原定17日上午抵達東京大井碼頭。船上有約20名菲律賓籍船員，目前沒有接到這些船員受傷的報告。

照片顯示，這艘貨船船頭左側部分受損，有刮蹭痕迹。從照片來看，該貨船受損程度比「菲茨傑拉德」號要輕一些。目前，該貨船正在靠自身動力駛往東京方向。

日本媒體報導，貨船上的船員表示，該船與美軍驅逐艦在同一方向航行時相撞。日本郵船公司正在就詳細情況展開調查。 據新華社