卡特在法庭上泣不成聲

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據英媒16日報導，美國一名20歲女子因為發簡訊慫恿年輕男友自殺，16日被麻省一個法庭裁定過失殺人罪名成立，這個裁決可能成為新的法律依據。

被告米歇爾·卡特因男友康拉德羅伊三世自殺被控過失殺人。在法官莫尼茲宣讀判決時，卡特在法庭上泣不成聲。

2014年7月13日在麻省費爾黑文的一個超市停車場，羅伊被發現一氧化碳中毒，死於自己的小型貨車內。

調查發現，卡特與羅伊有上千條簡訊交流，都是鼓勵羅伊實踐他的自殺計劃。她曾在簡訊中說：「羅伊，你得這麼做。」她寫道：「你準備好了。你要做的是啟動引擎，然後，你就快樂自由了。」她在另一條短訊中說：「你終會在天堂中快樂，沒有痛苦。害怕是正常的，不要緊。我的意思是，你就要死了。」

因羅伊還有動搖，她繼續寫道：「我想你要這麼做。現在時候正好，你準備好了……那就做吧，寶貝。」她繼續寫道：「別再耽誤了，別再等了。」

法律專家指出，卡特容或慫恿羅伊自行結束自己的生命，但他們質疑這樣定一個人過失殺人罪成是否穩妥。美國公民自由聯盟譴責這樣的判決違反憲法，這樣的定罪超出刑法的局限，以及抵觸言論自由。

由於案發時卡特只有17歲，案件在青少年法庭審訊。法庭將於8月3日宣判，最高刑期是監禁20年。（綜合）