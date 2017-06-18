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一位13歲的女孩玩直播，一個月時間內從媽媽的銀行卡里轉走近18萬元。上海的初一女孩於夢說：「因為自己現實生活中沒朋友，打賞多了進粉絲榜前5名，就可以加主播微信和他聊天了。」

年僅13歲的小女孩是怎麼一步一步地瞞著家人，將這18萬元送入別人的口袋呢？

媽媽賬戶內18萬不翼而飛

6月10日，金阿姨來到銀行辦理財產證明，準備暑期帶著女兒出國旅遊。可沒想到的是，這張卡里的錢早已被女兒敗了一大半。

據兒子於歌（化名）說，金阿姨對金錢和數字比較無感，每次消費過後並不會查看消費簡訊上的餘額。辦理好財產證明的金阿姨把銀行賬單丟在一旁，她完全沒有注意到卡上的餘額竟少了近18萬元。直至11日早晨，金阿姨閑來無事翻看賬單，餘額令她瞠目結舌。

11日一大早，金阿姨跑到銀行查賬，她始終認為是銀行的工作人員搞錯了。事實上，賬單上確確實實少了近18萬元。看著借記卡歷史明細清單上密密麻麻的消費記錄，金阿姨臉漲得通紅，站在櫃檯前說不出一句話。

金阿姨回到家近乎抽泣地把這件事情告訴了兒子，母子倆盯著賬單不知所措。「我查看我媽媽手機上的消費記錄，並沒有看到任何簡訊。」母子倆左思右想，想到了和媽媽住一間房的妹妹於夢（化名）。

一再撒謊最後稱打賞主播

最終，於夢在媽媽和哥哥的追問下，終於交代了自己一直在玩美拍直播，並且給上面的主播打賞花了不少錢。「她用媽媽的手機微信轉賬到自己的微信上，然後再通過微信去淘寶代充美拍幣。轉完錢后她就把所有的轉賬記錄刪除，沒留一點痕迹，就這麼一筆一筆地把錢送入別人口袋。」於歌說，妹妹說學校里沒有朋友，她常常請同學吃飯，給同學買東西，甚至轉錢給別人，以此來交朋友。

金阿姨40歲才生下於夢，辭職在家中帶孩子，家人對妹妹都是百般寵愛，「我希望她可以好好讀書，所以她有什麼條件我都滿足。」金阿姨今年53歲了，平時手機網購都讓女兒來操作，「身份證號、銀行卡密碼，我都告訴她，手機說給就給，我也沒想那麼多。」此事發生后，她一直後悔沒能把女兒管教好。

對於金阿姨的遭遇，美拍表示已經和用戶達成共識。從於夢的賬號和轉賬銀行卡信息來看，均顯示為金阿姨的身份信息，美拍公司對此並沒有過錯。但出於人道主義，美拍會儘力幫用戶解決此事。當記者問將會如何解決時，對方稱為了避免有些用戶以此為由也要求平台退款，具體解決方案不便透露。