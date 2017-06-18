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據新華社電 「永遠年輕」是總部設在韓國首爾的一家科技公司。這家公司在用人方面有一項不同尋常的嚴格規定———新員工年齡須在55歲以上。目前，這家2013年創立的公司共有420名員工，員工年齡在55歲至83歲之間。

韓國很多企業要求員工在法定退休年齡60歲之前退休，而「永遠年輕」的創建者鄭恩盛（音譯）希望通過行動證明，對企業而言，老人和年輕人一樣有價值。所以自公司創立之初，他就明確了上述招工規定。

作為一家內容監控公司，「永遠年輕」的員工主要負責審查敏感信息，監控不同博客平台上的內容，還有的人需接受IT技能培訓，有時還得給孩子們上編程課。儘管大多數人認為老人行動遲緩，尤其是科技方面欠缺太多，但鄭恩盛稱，他公司里的老年員工充滿了激情和活力，總是渴望學習新知識，而且，他們表現出更多的專注力，不會像年輕人那樣容易分心。

「永遠年輕」公司的員工每天輪班工作4小時，且每小時有10分鐘休息時間。那時，他們可以去總是備滿食物的茶歇室，或是到休閑區放鬆一下，那裡準備了沙發和書，還能順便量個血壓。新加坡亞洲新聞台援引鄭恩盛的話報導：「韓國社會老齡化加速，我相信他們（老人）參與經濟活動能給社會注入活力。我相信，僱用老人可以幫助改善他們的生活質量和福利。」