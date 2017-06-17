臉書暗藏漏洞 線上監控人員身分恐曝光中央社 (2017-06-17 16:51)
（中央社舊金山16日綜合外電報導）臉書（Facebook）今天坦承軟體出現安全漏洞，可能已讓線上監控人員的身分暴露給疑似恐怖組織和其他因為張貼不當內容，頁面因而遭到刪除的人士。
美聯社報導，英國「衛報」（Guardian）指出，逾千名被臉書稱為「仲裁者」的人受到影響。臉書則說已經修補這個去年發生的錯誤 ，目前也沒有證據顯示這些受到影響的仲裁者接獲任何威脅。
「衛報」說，有6個人的檔案可能已被疑似恐怖分子查看過。「衛報」查訪其中1人，對方在事情發生後就開始過著躲躲藏藏的生活。他擔心伊斯蘭國（IS）支持者可能已經看過他的檔案。
臉書則表示並沒有發現任何人的檔案遭到疑似伊斯蘭國成員檢視。（譯者：中央社李佩珊）1060617
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