《仙劍奇俠傳4》電視劇新爆料 劇情改動小不會認不出北京新浪網 (2017-06-17 16:01)
《仙劍奇俠傳4》的電視劇版牽動著很多玩家的心，在昨晚的「海上影人之夜」活動中，《仙劍奇俠傳4》電視劇和《軒轅劍》大電影迎來了最新的爆料，將力求還原原作。
據悉，《仙劍奇俠傳4》的電視劇製作人鄧細斌表示，劇版的《仙劍奇俠傳4》將還原原版的主線劇情、官配CP、人氣角色、經典場景和國風配樂。相信如此多的「還原」會讓原作粉絲感到些許安慰，終於不用擔心電視劇版的《仙劍奇俠傳》會被改編得認不出來了，柳夢璃、雲天河和韓菱紗之間的感情線十分值得期待。
另外，《軒轅劍》的電影版會在2018年下半年開機，投資高達5億。
「雙劍」的影視劇版演員陣容還沒有公佈，你期待誰來出演你心中的《仙劍奇俠傳4》的主角四人組，還有雲天青、玄霄這些經典角色呢？
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