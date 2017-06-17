前霍格沃茨校長扮演者去世 曾經在《哈利·波特與鳳凰社》中露臉北京新浪網 (2017-06-17 16:01)
曾經在《哈利·波特與鳳凰社》（2007）中露臉的前霍格沃茨校長的扮演者薩姆·比茲利（Sam Beazley）於6月12日在睡夢中去世，享年101歲。
薩姆·比茲利
薩姆·比茲利於上世紀三十年代初期開始舞台表演，當時他還是個十幾歲的少年，曾經參演《哈姆雷特》和《羅密歐與朱麗葉》等戲劇作品。在二戰服役結束后的幾十年間，他一直經營自己的古玩店，知道75歲高齡時又再次復出表演。
《哈利·波特與鳳凰社》截圖
除了作為霍格沃茨前任校長，在《哈利·波特與鳳凰社》中鄧布利多校長辦公室牆壁上的一張畫像上露臉外，他還出演了2003年的《憨豆特工》和2004年的《BJ單身日記2：理性邊緣》，在小熒屏上曾經在科林·費斯主演的95版《傲慢與偏見》中出演角色。最近飾演的角色出現在《戰地神探》和《急診室的故事》當中。
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