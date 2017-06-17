1. 增大接觸面積，防止陷入爛泥 2. 防滑 3. 不需要附加固定裝置 簡直完美

pp，我們走！

不要求他，我馬上要高潮了

插座超開心

大快人心

大爺和大爺

當然是經歷了雞洗

抵制美聯航，就是這個航班讓丁義珍跑的。