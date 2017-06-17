《星球大戰》「萊婭公主」凱麗·費雪死因公佈 存在過量使用藥物北京新浪網 (2017-06-17 16:01)
去年十二月二十七日，六十歲的費雪不幸去世，洛杉磯的醫學檢察官通過檢查發現費雪存在「過量使用藥物」和「動脈粥樣硬化性心臟病」的情況，但未做進一步說明。
當時的官方聲明表示：「具體的死亡原因尚不能裁定。」費雪的女兒比莉·洛德表示檢查報告中的確提到了「用藥」的部分。
費雪此前在《星球大戰》中的造型
她說：「我的媽媽很長一段時間都在跟毒癮和精神疾病作鬥爭，在這個社會上像她一樣飽受這些問題困擾的人還很多。希望社會給予這些人更多關注，政府能多給予精神衛生方面更多的投入。」
凱麗·費雪在2001年接受採訪時表示：「藥物使我感覺更加正常。」公開承認自己存在「使用藥物對抗心理障礙」的情況，驗屍報告全文將於下周一公佈。
凱麗·費雪因在《星球大戰》系列中出演「萊婭公主」一角而受到全球關注的認識和喜愛。此前盧卡斯影業主席表示：凱麗·費雪不會以CGI或者影像形式出現在《星球大戰9》中，《星球大戰8》將成為萊婭公主的銀幕絕唱，影片將於12月15日美國上映，內地有望引進。
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