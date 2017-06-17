YotaPhone 3九月國內發售 價格確認北京新浪網 (2017-06-17 12:30)
近日在哈爾濱舉行的中國-俄羅斯博覽會上，俄羅斯手機廠商Yota Devices透露第三代YotaPhone即將發佈，但是並未透露關於規格、外觀設計、發售時期等相關信息，不過確認了該機的發售價格。
目前掌握的信息，第三代YotaPhone會和前代相同具備兩個屏幕，一面為全彩色屏幕，一面為E-Ink屏幕。64GB型號售價為350美元，128GB售價為450美元。
此外還有消息稱第三代YotaPhone將於今年9月份在中國地區上市發售，而俄羅斯地區也會在同一時間開始接受預訂。目前還沒有關於該機的更多信息。
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