亞馬遜擬137億美元購美最大有機食品零售商北京新浪網 (2017-06-17 09:38)
美國時間6月16日，電商巨頭亞馬遜宣布將以137億美元的價格收購全美最大的天然和有機食品連鎖零售商——全食食品超市（Whole Foods），以探索零售行業的新領域。這也是亞馬遜歷史上出價最高的一次收購行為。根據亞馬遜創始人和首席執行官傑夫·貝佐斯當天發佈的聲明，亞馬遜將以每股42美元的全現金交易收購全食，相比其6月15日收盤價溢價27%。包括其債務，這筆交易價值約137億美元。交易預計將在今年下半年完成，之後Whole Foods仍將以原品牌運營，其供應商也不變。Whole Foods的聯合創始人約翰·麥基也將繼續擔任首席執行官，總部仍設在得克薩斯州奧斯汀。這筆交易勢必對美國零售業產生重要影響。上述交易消息宣布后，亞馬遜股價上漲3.3%，而Target、沃爾瑪和Costco等傳統連鎖零售商股價均下跌。其中，Target和Costco盤中股價跌幅都超過10%，沃爾瑪股價跌幅也一度超過了6%，最終以4.65%的跌幅報收。家樂福、樂購等歐洲超市品牌股價也遭遇重挫。這宗收購案彰顯了亞馬遜極大的野心。據《紐約時報》統計，雜貨食品行業每年在美國的銷售額在7000億至8000億美元。亞馬遜這一做法意味著正式啟動了向線下商場、超市滲透的步伐，這對向線上銷售進展緩慢的連鎖超市巨頭沃爾瑪，形成巨大壓力。對於被收購方Whole Foods來說，這宗交易是一個終於能夠滿足投資者的機會。上個月，Whole Foods的董事會進行了大換血——5名高管被替換，董事長換帥，新的首席財務官（CFO）也新近走馬上任。公司還為改進運營、削減成本制定了新計劃。將來，有了亞馬遜的資金和科技背景，Whole Foods在將來的同業競爭中，顯然實力大增。做電商起家的亞馬遜早有就擴大線下版圖之意。從無人收銀的概念店Amazon Go，到亞馬遜的線下書店，都能看出亞馬遜開實體店的願望。至於做雜貨食品生意，亞馬遜的蔬果食品外送服務AmazonFresh可以看做是試水。1978年創立品牌的Whole Foods以賣有機食品聞名。該公司打的品牌就是健康飲食，並主打新鮮的、本地產的高價食品。但近幾年來，Whole Foods有機食品的賣點開始受到Costco和沃爾瑪等傳統連鎖量販超市的衝擊，導致Whole Foods不得不削減價格。但想要駕馭Whole Foods的規模，亞馬遜之前的試水經驗還是遠遠不足的。在上一財年，Whole Foods在美國、加拿大和英國共有460家門店，這對於主營電商的亞馬遜來說，著實是不小的挑戰。關注零售的貝恩諮詢合伙人Mikey Vu分析稱：「Whole Foods的收購將為亞馬遜提供更多的線下門店，對於越來越多的人，門店距離他們只有1小時甚至30分鐘以內路程。」亞馬遜將如何把科技融入Whole Foods也是外界關注的焦點。有人猜測，亞馬遜目前在美國西雅圖測試的智能無人收銀超市技術，將來有可能被用到Whole Foods門店中。但這一猜測很快被亞馬遜的發言人Drew Herdener否定。他表示，該收購案的計劃中不包括削減公司員工，亞馬遜也不準備將Whole Foods的收銀員工作自動化。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
兒童 室內拖鞋．flip 拖鞋．ALL CLEAN 室內拖鞋．Panda 拖鞋．喬巴拖鞋．kuki 拖鞋．Sony 拖鞋．DeMi 拖鞋．nonno 拖鞋．健走拖鞋．look 拖鞋．BALLY 拖鞋．洞洞拖鞋．ifun 拖鞋．PLUS. 拖鞋．棉拖鞋．LV 拖鞋．拖鞋 puma．健康拖鞋．Shiny 拖鞋．兒童拖鞋．GP 涼拖鞋．A.S.O 拖鞋．Gold 拖鞋．SPORT 拖鞋．人字拖鞋．Jimmy 拖鞋．agnes 拖鞋．拖鞋 GP．ee9 拖鞋
- FOSSIL Sport 54 爆裂計時腕錶-綠x黑/42mm
- 【M.B.H-馬克狂想】DIY三人彈性便利套沙發罩(灰)
- MY傢俬 木紋北歐收納5尺雙人床組(不含床墊)
- Master&Dynamic 高階藍芽無線耳罩式耳機MW60G1(黑/鐵灰
- PQI iConnect mini 64G 蘋果OTG 專用隨身碟 玫瑰金
- 【LooCa】溫感塑型8cm緹花記憶床墊(雙人)
- STEALER 太陽眼鏡 現代元素率性飛行款 (金-灰) # ILLUSION
- EMPORIO ARMANI太陽眼鏡 都會時尚熱銷款(黑-白) #EA4075F 5
- 【Novaya 諾曼亞】《禮裳》精品緹花貢緞精梳棉加大雙人七件
- 日本直人木業-ANDER柚木2個2抽1個1個隔板200CM衣櫃(200x55x
恆星都有「孿生兄弟」？科學家找到太陽伴星存在的證據【北京新浪網】
為什麼外星人遲遲沒被發現？有12種可能性【北京新浪網】
微軟AI打出《吃豆人》最高得分：999,990分【北京新浪網】
復興有望？ HTC總裁稱新旗艦U11銷量好於前代【北京新浪網】
最具貼心的父親節禮物 特色手機推薦【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》