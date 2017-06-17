美國時間6月16日，電商巨頭亞馬遜宣布將以137億美元的價格收購全美最大的天然和有機食品連鎖零售商——全食食品超市（Whole Foods），以探索零售行業的新領域。這也是亞馬遜歷史上出價最高的一次收購行為。

根據亞馬遜創始人和首席執行官傑夫·貝佐斯當天發佈的聲明，亞馬遜將以每股42美元的全現金交易收購全食，相比其6月15日收盤價溢價27%。包括其債務，這筆交易價值約137億美元。

交易預計將在今年下半年完成，之後Whole Foods仍將以原品牌運營，其供應商也不變。Whole Foods的聯合創始人約翰·麥基也將繼續擔任首席執行官，總部仍設在得克薩斯州奧斯汀。

這筆交易勢必對美國零售業產生重要影響。

上述交易消息宣布后，亞馬遜股價上漲3.3%，而Target、沃爾瑪和Costco等傳統連鎖零售商股價均下跌。其中，Target和Costco盤中股價跌幅都超過10%，沃爾瑪股價跌幅也一度超過了6%，最終以4.65%的跌幅報收。家樂福、樂購等歐洲超市品牌股價也遭遇重挫。

這宗收購案彰顯了亞馬遜極大的野心。據《紐約時報》統計，雜貨食品行業每年在美國的銷售額在7000億至8000億美元。亞馬遜這一做法意味著正式啟動了向線下商場、超市滲透的步伐，這對向線上銷售進展緩慢的連鎖超市巨頭沃爾瑪，形成巨大壓力。

對於被收購方Whole Foods來說，這宗交易是一個終於能夠滿足投資者的機會。上個月，Whole Foods的董事會進行了大換血——5名高管被替換，董事長換帥，新的首席財務官（CFO）也新近走馬上任。公司還為改進運營、削減成本制定了新計劃。將來，有了亞馬遜的資金和科技背景，Whole Foods在將來的同業競爭中，顯然實力大增。

做電商起家的亞馬遜早有就擴大線下版圖之意。從無人收銀的概念店Amazon Go，到亞馬遜的線下書店，都能看出亞馬遜開實體店的願望。至於做雜貨食品生意，亞馬遜的蔬果食品外送服務AmazonFresh可以看做是試水。

1978年創立品牌的Whole Foods以賣有機食品聞名。該公司打的品牌就是健康飲食，並主打新鮮的、本地產的高價食品。

但近幾年來，Whole Foods有機食品的賣點開始受到Costco和沃爾瑪等傳統連鎖量販超市的衝擊，導致Whole Foods不得不削減價格。

但想要駕馭Whole Foods的規模，亞馬遜之前的試水經驗還是遠遠不足的。在上一財年，Whole Foods在美國、加拿大和英國共有460家門店，這對於主營電商的亞馬遜來說，著實是不小的挑戰。

關注零售的貝恩諮詢合伙人Mikey Vu分析稱：「Whole Foods的收購將為亞馬遜提供更多的線下門店，對於越來越多的人，門店距離他們只有1小時甚至30分鐘以內路程。」

亞馬遜將如何把科技融入Whole Foods也是外界關注的焦點。有人猜測，亞馬遜目前在美國西雅圖測試的智能無人收銀超市技術，將來有可能被用到Whole Foods門店中。

但這一猜測很快被亞馬遜的發言人Drew Herdener否定。他表示，該收購案的計劃中不包括削減公司員工，亞馬遜也不準備將Whole Foods的收銀員工作自動化。