供應商對投資者提問的回答為外界描摹樂視手機供應鏈的現狀增添了註腳。6月15日，銀禧科技在投資者互動平台上表示，今年以來樂視手機陸續有少量提貨，主要為前期存貨。這意味著樂視的供應鏈危機尚未完全解除。據記者了解，銀禧科技通過其子公司興科電子為樂視手機生產金屬外殼。

錢是樂視手機在一路狂飆突進中戛然而止的最重要原因，但卻不是最深層的原因。而在孫宏斌進入樂視后，在上市公司與非上市公司財務隔離、高層更迭、裁員以及新機研發被傳停止等一系列變動下，樂視手機的命運走向也顯得撲朔迷離。

供應鏈危機未除

「少量」和「前期存貨」側面反映出了樂視手機目前解決供應鏈問題的資金能力與出貨節奏。

第一手機界研究院院長孫燕飈對《華夏時報》記者表示，據其所在機構監測，目前樂視手機在線下渠道里的銷售狀況呈現逐步下滑態勢。他認為，樂視手機的銷售政策並沒有改變，同時在1500元以下的機器中樂視的性價比比較高，銷量下滑只能說明樂視在渠道上供貨不足。

與之形成鮮明對比的是，樂視手機宣布自己2016年的銷量達到近2000萬台，進入全國手機份額前十。

銀禧科技的回答也反映出供應鏈對樂視手機的謹慎態度。據《華夏時報》記者了解，供應鏈目前對樂視手機採取一手交錢一手交貨的現金模式。孫燕飈認為這意味著供應鏈不願意跟樂視手機跳水，心驚膽戰。一個例子是樂視在台灣地區的供應商大聯大此前在發佈2016年四季度財報時，將樂視的逾期賬款列為壞賬損失。

供應鏈危機也是導致樂視手機的維修難的重要原因。據《華夏時報》記者了解，樂視手機此前被多次投訴數月未能解決維修問題。而等待的原因之一是缺乏相關配件。有消息稱，樂視手機的維修體系基本陷於停滯。

需要注意的一個行業背景是，從去年下半年開始，存儲晶元、顯示屏等上游零部件供應緊張進而漲價讓諸多國產手機廠商備受壓力，紛紛宣布漲價。這讓樂視手機的供應鏈危機雪上加霜。樂視手機也在今年3月將樂Pro 3系列手機價格上調了100元。

6月15日，樂視手機相關人士對《華夏時報》記者表示，樂視手機供應鏈問題仍在積極解決的過程中。樂視手機新品和多款口碑機型也處於正常供應狀態。該人士同時表示，樂視手機的資金情況一定程度上對售後服務產生了暫時性的影響，但售後服務仍在運轉當中。

資金缺乏

缺乏資金是目前已經持續了8個多月的樂視手機供應鏈危機的主要原因。

2016年11月6月，樂視創始人賈躍亭的一封公開信將樂視手機的供應鏈危機曝光。賈躍亭在公開信中說，開始讓他警覺的是樂視手機樂Pro 3供貨出現問題。「近幾個月以來，供應鏈壓力驟增，再加上一貫伴隨LeEco發展的資金問題，導致供應緊張，對手機業務持續發展造成極大影響。」隨後，供應商到樂視要賬的消息屢被傳出。早前有傳聞稱樂視手機欠了供應商上百億貨款。

不僅僅是手機，整個樂視大環境的資金警報也並未解除。此前幾乎覆蓋整個樂視體系出現了的五險一金斷供數月。6月14日，樂視控股HR發佈內部信，通知員工完成了社保和公積金的補繳，並在公開信中坦言「由於資金的問題，公司正處在艱難的時刻」。

樂視手機此前也在著手解決供應鏈資金危機。

一些大的供應商通過「債轉股」的方式成為樂視致新的股東，其中包括信利電子以及台灣仁寶。華南證券此前曾披露，樂視手機業務對供應商仁寶及信利的欠款合計達7億美元。

此外，樂視手機在今年4月推出的樂Pro 3 雙攝AI版目前在線上渠道宣布最高降價600元。有業內人士對記者分析稱，樂視手機是在通過線上的「自殺式」降價方式衝量加速現金流動。

但導致樂視手機缺錢以至於樂視手機出現供應鏈危機的深層原因，仍在於樂視手機高舉的硬體負利模式。

樂視手機前負責人馮幸曾在去年11月30日對外解釋供應鏈危機時表示，樂視手機沒有規模的服務性收入，可是在獲取用戶的時候卻低於成本定價，自然就產生資金缺口，這個缺口就體現在給供應鏈的付款上。孫燕飈也對記者表示，樂視手機不是賣不出去，而是銷量太大造成了資金危機，賣一台虧一台。此前曾有手機業內人士對記者表示，樂視手機每賣出一台手機大約虧損100-200元。

樂視手機的命運

樂視手機已經從讓人「窒息」走到了「准休克」。賈躍亭今年5月曾表示，樂視手機由於對流動性管理的預判不足，後期資金的跟進不謹慎，導致手機業務進入准休克狀態，這是教訓。

而一系列「負面」消息也在陸續出現。6月13日，樂視手機通過官方微博宣布，樂視手機的LeCloud雲存儲服務即將在2017年6月30日之前停止服務。在這之前，樂視雲盤宣布停服。

樂視手機的高層也發生了更迭。隨著馮幸和原負責供應鏈的副總裁王大勇的離開，樂視手機被交到了毫無手機操盤經驗的樂視戰略副總裁阿木手中。

樂視手機隨即進行了一系列精簡成本的運作。此前消息稱，樂視手機將裁員至少50%。此外，樂視手機也被傳或將停止新品研發。但樂視手機相關人士對《華夏時報》記者回應稱，自去年年底樂視進入生態戰略第二階段開始，組織變革一直在進行，並無固定比例。此外，新機型的研發處於正常推進狀態，但因尚未正式發佈，目前仍處於保密階段。

但樂視手機的命運在融創中國董事會主席孫宏斌帶著150億元資金強勢進入后更不明朗。

孫宏斌在3月28日的業績發佈會上說：「在非上市體系這塊兒，我們一直推動它該賣的賣，該合作的合作，讓它儘快變得正常。」他當時還說：「我一直跟老賈說，將來就是上市公司和汽車，汽車你該怎麼弄怎麼弄，其他的該賣的賣掉。」

但誰能來接盤樂視手機呢？孫燕飈認為，樂視手機是一個雞肋，2000萬台的銷量說明了樂視的實力，但樂視手機的硬體負利和生態模式，都是比較理想化的商業模式。「跨界合作是不可能的，手機還是要懂手機的人來操盤。但樂視手機硬體負利的烙印很難去除。無論自己操盤還是外人操盤，付出的資本代價巨大。手機廠商沒人敢接盤。」

他同時認為樂視手機和酷派合併的可能性非常小。「劉江峰是職業經理人，他的目標是酷派2017年要盈利。酷派的問題主要是2014年兩億手機庫存造成的。只要降低運營高成本，很容易扭虧為盈。但要加上樂視就包袱太大。」他說。