日本《鑽石》周刊6月3日一期刊登自由撰稿人中島惠的一篇文章，題為《為什麼中國人患上了智能手機依賴症》，文章摘編如下：「現金？我已經不帶現金出門了。的確，2月過春節時取了1000元，現在錢包里還有300多元。因為在餐廳付餐費和在便利店購物時，都可以用智能手機結算，所以已經不用現金了。再說從錢包里掏零錢也麻煩。」我4月下旬來到久違的上海時，一位姓王的朋友不經意地對我說。

大約從一年前開始，在中國的城市裡，用智能手機付款已經變得很自然。據我所知，中國迅速發展到這種程度，進入「脫現金社會」，對於日本人來說還是很難想像的。

在中國，智能手機開始爆炸性普及是從2013年底開始的，那時距離現在不過才三年左右。在這期間，出現了售價1000元以下的低價位智能手機，用上了4G通信系統，智能手機機體也變大，還不斷出現了很吸引人的APP。當然日本的智能手機也有很多APP，但大多是限於「遊戲」的內容，並不涉及對生活必不可少的重要內容。

而中國的智能手機APP很多都與日常生活密不可分。在計程車不足的北京和上海，呼叫計程車的APP是必需的，此外還有可以即時支付各種公共費用的APP。不僅如此，你可以不用排隊，不用去銀行，不用到遠處購物。總之，在人口眾多，城市規模大，服務業從業人員素質差別大的中國，利用智能手機就可以簡單地解決問題。其便利、輕鬆超過了日本人的想像。

中國人頻繁使用的是支付寶、微信支付等用於結算的APP。2016年中國通過智能手機支付的金額，換算成日元已達到了600萬億日元（約合36.8萬億人民幣）。

在有些店裡，支付寶和微信支付都可以使用，有些店只能使用其中的一種，而消費者往往會下載兩種APP。此外還有其他一些支付APP，甚至連街頭的報攤、餐飲攤點都可以用智能手機付費。

到現在，在大城市恐怕很難找到不能使用智能手機結算的商店，一旦人們習慣了這種便利，就變得離不開手機。

如果是在日本，去任何零售店，店方都會準備好現金零錢，店員的素質幾乎都達到了一定水平，也不用擔心假鈔問題，對智能手機的利用度不如中國高不僅僅是因為社會基礎設施不完善。但是在中國，因為存在上述不便，所以反而智能手機發展迅猛，從某種意義上可以說超越了日本。

此外，中國人具有容易被新事物吸引的好奇心，還有很強的攀比心理，別人在做的事情，自己也要去嘗試。這是短期內「智能手機依賴度」上升的原因之一。

如果沒有智能手機，就不能使用方便的APP，一下子就會給日常生活造成妨礙。最近人們從事商務活動初次見面時，都不交換名片了，而是習慣把對方添加到微信朋友圈裡。不僅是購物時支付款項，與家人或朋友預約見面，與有工作往來的人進行業務聯絡，全都可以利用智能手機。

可以一邊走路一邊打電話或發信息的智能手機，對於急性子的中國人來說是很適合的工具，經常可以看到有人邊走邊用手機進行語音聊天，因為這比發信息的速度更快。據說現在還利用微信搞輿情調查或者發送通知，如果沒有智能手機和APP，就會跟不上時代。

其結果，除了睡覺時間以外總也離不開智能手機的「手機成癮者」增多，誇張一點說，已經開始出現「手機重要性僅次於性命、手機與身體一心同體」的情況。

我最早感覺到中國人對智能手機的依賴，是在2014年初。在北京和上海乘坐地鐵時，放眼望去，車廂里幾乎所有人都在看手機或者刷屏。那個場景作為「此前見所未見的情景」鮮明地留在我的記憶中。

2014年，在人口不到14億的中國，使用智能手機的人約為5.5億。自那以來僅僅兩年半，使用智能手機的人已經達到八億至九億。到現在，堪稱「手機依賴症」的對手機的熱衷絲毫不減。

不過，隨著對智能手機「依賴症」的加劇，一個不爭的事實是，對於不能使用智能手機的老年人和農民工來說，智能手機的普及拉開了與他們的差距，社會生活正變得越來越不便。

有沒有智能手機、能不能熟練掌握有用的APP使用方法，會給生活品質帶來很大的差異，導致嚴重的「智能手機差距」，而這在五年前的中國是不存在的。在獨居老人增多的上海，圍繞智能手機的問題將來可能成為社會問題。

據中國媒體報導，今後智能手機上的APP不僅能使個人用來進行支付、預約、購物等等，還將在教育、醫療、行政機構、交通、保險等領域用來擴大服務。

不管願意還是不願意，中國社會在「擁有智能手機」的前提下已經起步。只要居住在中國，恐怕就避不開智能手機。我這次在上海採訪時，深深地體會到這一點。