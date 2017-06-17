《蜘蛛俠：英雄歸來》(Spider-Man: Homecoming)將於7月7日上映，加入漫威宇宙大家庭，成為漫威電影宇宙的第16部作品，講述年輕的蜘蛛俠彼得·帕克在鋼鐵俠幫助下與終極大反派禿鷲進行鬥爭的故事。

而作為蜘蛛俠版權的持有方，索尼自然要好好利用這個商機，於是，Xperia XZ Premium《蜘蛛俠：英雄歸來》套裝禮盒來了，京東獨家首發，全國限量618部，價格5888元，比單機區區貴了189元而已。

套裝內除了手機之外還包含限量珍藏的正版尊享禮盒、8GB U盤、筆記本各一個，並贈送90天碎屏險服務，還能參與抽獎，送出《蜘蛛俠：英雄歸來》電影票30張。

Xperia XZ Premium擁有驍龍835處理器、5.5寸4K HDR屏幕、1900萬像素MotionEye攝像頭(960幀慢動作)、音頻增強、電池保護、防水、USB Type-C，國行售價5699元。