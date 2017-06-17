索尼Xperia XZ Premium蜘蛛俠禮盒開賣北京新浪網 (2017-06-17 12:30)
《蜘蛛俠：英雄歸來》(Spider-Man: Homecoming)將於7月7日上映，加入漫威宇宙大家庭，成為漫威電影宇宙的第16部作品，講述年輕的蜘蛛俠彼得·帕克在鋼鐵俠幫助下與終極大反派禿鷲進行鬥爭的故事。
而作為蜘蛛俠版權的持有方，索尼自然要好好利用這個商機，於是，Xperia XZ Premium《蜘蛛俠：英雄歸來》套裝禮盒來了，京東獨家首發，全國限量618部，價格5888元，比單機區區貴了189元而已。
套裝內除了手機之外還包含限量珍藏的正版尊享禮盒、8GB U盤、筆記本各一個，並贈送90天碎屏險服務，還能參與抽獎，送出《蜘蛛俠：英雄歸來》電影票30張。
Xperia XZ Premium擁有驍龍835處理器、5.5寸4K HDR屏幕、1900萬像素MotionEye攝像頭(960幀慢動作)、音頻增強、電池保護、防水、USB Type-C，國行售價5699元。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
兒童 室內拖鞋．flip 拖鞋．ALL CLEAN 室內拖鞋．Panda 拖鞋．喬巴拖鞋．kuki 拖鞋．Sony 拖鞋．DeMi 拖鞋．nonno 拖鞋．健走拖鞋．look 拖鞋．BALLY 拖鞋．洞洞拖鞋．ifun 拖鞋．PLUS. 拖鞋．棉拖鞋．LV 拖鞋．拖鞋 puma．健康拖鞋．Shiny 拖鞋．兒童拖鞋．GP 涼拖鞋．A.S.O 拖鞋．Gold 拖鞋．SPORT 拖鞋．人字拖鞋．Jimmy 拖鞋．agnes 拖鞋．拖鞋 GP．ee9 拖鞋
恆星都有「孿生兄弟」？科學家找到太陽伴星存在的證據【北京新浪網】
為什麼外星人遲遲沒被發現？有12種可能性【北京新浪網】
微軟AI打出《吃豆人》最高得分：999,990分【北京新浪網】
復興有望？ HTC總裁稱新旗艦U11銷量好於前代【北京新浪網】
最具貼心的父親節禮物 特色手機推薦【北京新浪網】