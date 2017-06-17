三個攝像頭 超級拉風國產「最牛全面屏」手機北京新浪網 (2017-06-17 12:30)
昨天，微博網友@熊本科技分享了一個超級拉(shan)風(zhai)全面屏手機，外形看起來跟小米MIX一模一樣，但更勝一籌的是，這部可是背後「三個攝像頭」，實在不知道這是什麼鬼。 更誇張的還有配置，該機採用的5.5英寸2K解析度屏，ppi居然是680，而搭載的聯發科X25處理器，主頻高達4GHz，而名字也非常個性優酷UMIX(Youku情何以堪啊)，簡直就是神一樣的存在。
？
從手機的背面看，這似乎是一部中國移動4G定製機，售價699元，真是各種「黑科技」加持，厲害了我的哥....
有網友分享的正確配置圖....
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