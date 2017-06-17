距離6月21日的發佈會僅剩4天，國產第三款驍龍835旗艦外形、配置逐漸浮出水面。日期，@三星顯示 官方微博乾脆直接公佈了一加5的部分配置。 據悉，一加5將採用三星AMOLED顯示屏，搭載驍龍835處理器，前後1600萬像素攝像頭。

有網友吐槽稱「一加的屏幕其實素質一般般了」，@三星顯示 則回應稱：「這次，截然不同哦!敬請期待。」

結合之前外媒偷跑的消息，一加5將採用5.5英寸1080p AMOLED顯示屏，還將配備6GB/8GB LPDDR4X內存，64GB/128GB機身存儲，1600萬像素(F1.7)+2000萬像素(F2.6)後置雙攝像頭，前置1600萬像素。支持DASH快充 。

售價方面，預計6+64GB的起售價在2799—2999元之間。

按照劉作虎此前的說法，供貨準備很足，想買的前期應該可以順利買到。

另外，劉作虎今日在微博曬出一組一加5的拍照樣張，解析度4608x3456，坐實1600萬像素鏡頭。