本周，美國電信運營商Verizon攜手LG廠商面向美國市場推出了LG Exalt LTE翻蓋手機，僅能連接到Verizon的4G LTE網路，意味著手機通話中沒有3G網路選項。

這款翻蓋手機裝備了解析度為400*240的3.0英寸屏幕，內置1470mAh容量電池，500萬像素後置攝像頭（沒有自拍攝像頭），8GB的內置存儲，支持WiFi Calling。該機售價為168美元。