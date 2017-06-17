放棄二進位？傳美國研製新一代處理器

？？？？美國國防部高級研究項目公佈了新的訂單，希望摒棄傳統的二進位馮諾依曼結構，設計出一款全新的處理器。這款處理器將以「GAP（圖表）」為基本單位，能效和速度指標較當前的CPU/GPU會提升1000倍。該項目的代號為「HIVE」，預計花費四年半的時間完成開發。目前，英特爾、高通、NVIDIA、谷歌等公司已經分階段提出了競標方案。【點擊詳情】

？？？？點評：每次軍方競標都是技術大升級的機會。



騰訊或30億美元收購《憤怒的小鳥》開發商Rovio

？？？？知情人士稱，騰訊控股正準備實施另外一筆重大收購交易，目標則是芬蘭遊戲開發商Rovio。任何收購交易對於Rovio的報價最多為30億美元，但現在Rovio還沒有與任何公司達成交易。除騰訊外，還有其他公司想要收購Rovio。儘管Rovio對出售交易持開放態度，但它也有可能選擇保持獨立運營，並在今年年底上市。Rovio在2011年通過A輪融資籌集了4200萬美元資金。

？？？？點評：Rovio對這款遊戲的依賴程度太高。

IDC：2021年全球物聯網開支預計超過1.4萬億美元

？？？？IDC全球物聯網半年開支指南預測，2017年全球物聯網開支同比增加16.7%，突破8000億美元。到2021年，隨著企業組織持續實現物聯網所需的硬體、軟體、服務和連接，全球物聯網開支預計總額將接近1.4萬億美元。當軟體和服務一起來實現對物聯網端點數據的獲取、解釋以及採取措施時，物聯網就會發揮其真正的價值。

？？？？點評：安全領域的投資加大。



微軟、英特爾、英偉達支持Element？AI公司A輪融資

？？？？加拿大人工智慧初創公司Element？AI宣布，已經在A輪融資中獲得1.02億美元，由舊金山風投公司Data？Collective領投。這家公司是機器學習先驅者Yoshua？Bengio、企業級Jean-Fran？ois？Gagné以及Nicolas？Chapados在去年共同創建。目前，Element？AI是作為一家諮詢公司運作的，幫助那些人工智慧知識有限的企業組織快速部署人工智慧能力，而無需構建專門的內部團隊。

？？？？點評：AI風口誰都不想錯過。



貝恩資本擬領頭斥資190億美元收購東芝晶元部門

？？？？知情人士透露，以貝恩資本和日本投資者為首的陣營提出了以大約2.1萬億日元收購東芝晶元部門，從而一躍成為這起競爭激烈的拍賣活動中領先的競標者之一。由於西部數據的反對，這起競拍活動開始變得複雜化。這家美國公司與東芝共同擁有某些晶元資產，因此它力圖阻止晶元業務落入競爭對手之手。它尤其反對Broadcom公司競標。東芝需要儘快出售其晶元部門，籌集現金，填補其核電部門的虧損。



？？？？點評：法規成了阻礙。





