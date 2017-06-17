2017年全球創新指數15日在瑞士日內瓦發佈，中國繼去年首次躋身前25強之後，今年名次穩步提升3名來到第22位，並繼續在單項創新指標上表現搶眼。 進一步分析排名的各項指標發現，中國在創新質量上再進一步，位列第16，這也是中國連續第5年成為中等收入國家創新排行的領頭羊，和高收入經濟體的差距進一步縮小。

其中，主要加分項來自國內市場體量、知識型員工、原創專利、高技術出口，以及原創工業設計等指標，這些子項目上中國都排名第一。

今年的全球創新排行中，瑞士連續第七年位列榜首。除排名第22位的中國外，前25名中的其他國家都是高收入經濟體。整體創新排名方面，前10位的國家中有8個來自歐洲，除榜首瑞士外，依次為瑞典、荷蘭、美國、英國、丹麥、新加坡、芬蘭、德國、愛爾蘭。

今年的全球創新指數再次反映了高收入經濟體和中等收入經濟體在主要創新指標上的差距明顯，而且如果沒有中國的突出表現，兩者的平均得分還可能進一步拉大。

「要想縮小創新差距，首先必須幫助新興經濟體了解其創新優勢和劣勢，制定適當的政策和指標，」美國康奈爾大學約翰遜商學院院長蘇米特拉·杜塔表示，「10多年來，全球創新指數一直在為此努力。」

報告指出，在亞洲，除中國、日本、韓國等創新強國外，包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓和越南等也都在大力改進各自的創新生態系統，在教育、研發、生產率增長、高科技出口等方面的若干重要指標上排名前列。

與往年不同，今年的全球創新指數對農業和糧食給予了特別關注，並以「創新養育世界」作為今年報告的主題，指出創新是鞏固「糧食系統」網路的關鍵所在，對可持續的糧食生產、加工、分配、消費和廢物管理等環節意義重大。

「我們已經看到『數字化農業』在世界各地興起並快速發展，這包括無人機、衛星感測器和農田機器人技術，」英士國際商學院全球指數執行董事布魯諾·朗萬說，「現在迫切需要『智能農業』來優化供應鏈和分配鏈，並需要創造性地開發新型商業模式，以最大限度減少對土地、能源和其他自然資源的壓力——同時滿足世界上最貧困人口的需求。」

2017年全球創新指數由康奈爾大學、英士國際商學院和世界知識產權組織共同發佈。每年全球創新指數使用從專利申請量到教育支出等數十種指標，對大約130個經濟體進行調查。全球創新指數自2007年起每年發佈，現已成為首要的基準工具，為全球範圍內的企業高管、政策制定者以及其他在創新方面尋求創見的人員所使用。

記者 劉曲