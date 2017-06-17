？？？？繪圖：張冠軍

？？？？南方日報訊？（記者/陳若然）16日，證監會例行新聞發佈會上，證監會新聞發言人就將在7月1日施行的《區域性股權市場監督管理試行辦法》以及A股下周將揭曉沖關MSCI結果事件作出回應。

？？？？據了解，證監會於今年5月發佈的《區域性股權市場監督管理試行辦法》將在下月1日，當日新聞發佈會上，有媒體就區域性股權市場運行情況以及未來管理安排進行提問。

？？？？對此，證監會新聞發言人張曉軍表示，區域性股權市場是多層次資本市場體系的重要組成部分，截至2017年4月底，全國共設立40家區域性股權市場，總體運作穩健。但當前區域性股權市場仍處於起步階段，發展過程中還存在不少困難和問題，服務中小微企業的能力和水平有待進一步提高。

？？？？張曉軍表示，下一步，證監會將加強對省級人民政府開展區域性股權市場監管工作的指導、協調和監督，推動建立地方金融監管部門與證監會派出機構的監管合作及信息共享機制，加強監管協同，防範和化解金融風險，保護投資者合法權益，促進區域性股權市場健康穩定發展。

？？？？證監會還表示，未來將積極推進區域性股權市場運營機構開展全國中小企業股份轉讓系統推薦業務試點的有關工作，引導支持證券公司、私募投資基金等參與區域性股權市場，為區域性股權市場健康發展創造良好環境。

？？？？此外，明晟公司定於21日公佈今年年度市場分類審議結果，屆時A股是否納入MSCI新興市場指數也將揭曉結果。對此，證監會表示，證監會對A股納入MSCI指數一直是樂見其成，也是歡迎的。但不管A股是不是納入MSCI指數，中國股票市場，整個資本市場都將繼續沿著市場化、法治化、國際化的改革方向前進。

？？？？今年3月23日，MSCI再次啟動了A股納入MSCI新興市場指數的市場徵詢工作，並計劃於今年6月21日公佈是否納入的決定。

？？？？MSCI，即摩根士丹利資本國際公司，是美國著名的指數編製公司，1969年該公司推出第一隻指數產品，目前是全球影響力最大的指數提供商之一。

？？？？當日，證監會還宣布依法對5宗案件作出行政處罰，其中包括2宗操縱證券期貨市場案，2宗內幕交易案和1宗中介機構違法違規案。

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？？？？滬指縮量下跌？板塊分化明顯

？？？？南方日報訊？（記者/郭家軒？實習生/陳葉艷）本周收官日，A股市場缺乏熱點板塊，兩市成交量明顯萎縮，滬深指數表現平平。周五早盤，滬深兩市雙雙低開，此後兩市維持窄幅震蕩走勢。滬指午後開盤震蕩走低，創業板指一度翻紅。但尾盤三大指數均出現下跌。盤中熱點切換較快，持續性不強。

？？？？截至收盤，滬指報3123.17點，下跌0.3%；深成指報10191.2點，下跌0.3%；創指報1810.05，下跌0.34%。市場成交量略有萎縮，兩市合計成交僅有3632億元。值得注意的是，上證50指數周五收跌0.37%，日K線四連跌，周K線大跌2.64%，創出今年以來最大周跌幅。

？？？？其中，有色金屬板塊繼續表現強勢，領漲兩市，是兩市為數不多的主力資金凈流入板塊之一。洛陽鉬業一度封漲停板，西部材料漲逾5%，華鈺礦業、格林美、湘潭電化漲逾4%。

？？？？目前投資者普遍認為A股依然在一個漫長的築底過程中，指數向上乏力，震蕩和較快的輪動是主要節奏。券商指出，中期來看，市場走勢將圍繞監管節奏和經濟數據展開，周期股的投資機會仍將取決於預期差，短期內成長和題材的機會或將優於上證50。

？？？？在此背景下，後市操作方面，券商分析師稱，儘管在反彈中後期操作難度會加大，但市場的結構性機會依舊重點落在成長股身上，尤其是中報業績超預期而股價被錯殺的品種，值得提前關注。