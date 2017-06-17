據PCMag報導，在美國造富神話中，致富最常見途徑之一就是創造發明。有無數發明家通過自己的聰明才智積累起巨額財富。但並非所有人都是如此，事實上有些發明家並未從自己的發明中獲利，只能坐視其他人賺得盆滿缽滿。出於各種理由，通過聰明的創意獲利可能很困難。有些人可能沒錢將創意變成產品，其他人的概念可能在自己行動前就被偷走。下面就讓我們盤點下史上「最無私」的十大發明家，他們未能將自己的發明轉化為巨額財富。（來源媒體:網易科技報導）